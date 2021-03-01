粉紅風暴延燒！人民街頭主動連署藻礁公投 預估35萬明達標

環團搶救大潭藻礁生態、阻止中油第三天然氣接收站興建的珍愛藻礁公投連署正在風火進展中，藻礁公投領銜人潘忠政今天上午表示，在名人網路平台呼籲連署引起媒體廣泛報導和執政黨操作網軍攻擊，助漲公投連署氣勢，這幾天街頭擺攤意外發現民眾主動走進攤位簽署意願很高，預估明天就可達到公投連署安全份數。

「你連署了沒」粉紅風暴延燒下，藻礁公投連署突破29萬法定門檻，邁向35萬目標，潘忠政表示，他對未來幾天連署樂觀，明天郵差投遞上班後，會有更大量的連署進來，預估明天就可達到35萬安全份數。

潘忠政表示，這次公投民意出來，大家會想了解真相，一旦成案之後，就有辯論機會，他覺得是一個很好的公民素養提升機會，將從前不家不了解的環境議題，執政黨用拙劣方式操作下，讓中油三接開發案更多質疑，到真的辯論時就會真相大白，民眾可以真正反思對環境價值的評估，會是很好的環境教育和社會公民教育。