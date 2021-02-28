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藻礁公投連署書今晚跨過門檻 單日收5萬7305再創新高

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
珍愛藻礁公投連署今天不但創單日回收新高，而且跨過法定連署門檻。圖／珍愛桃園藻礁總部提供
珍愛藻礁公投連署今天不但創單日回收新高，而且跨過法定連署門檻。圖／珍愛桃園藻礁總部提供

珍愛藻礁連署公投今天至晚上8點30分，統計回收5萬7305份連署書，再創單日新高，累計已經收到的連署書29萬6697份，超過中選會法定門檻28萬9000多份，不過連署總部表示，還是要朝原訂35萬，甚至新目標45份連署書安全門檻邁進。

珍愛藻礁公投連署總部晚上表示，連署氣勢銳不可擋，連日來一再破單日新高紀錄，如今更一舉衝破基本連署門檻，隨著逐漸拉高的水位，連署總部因此宣布提高當初設定的35萬安全門檻，希望能在3月10之前衝到45萬份。

總部指出，從總部這兩天絡繹不絶的人潮來看，這起全台掀起的「粉紅風暴」已銳不可擋，環團人士正以螞蟻撼大象的決心，向台灣史上第一樁生態保育公投之路挺進。

總部說明，目前連署地點除了公投總部和分會外，還包括支持公投的商家與店面，志工群自發性的「每日快閃」，更是這股粉紅風暴不可小覷的力量。這些熱血志工犧牲假期，在全省各地快閃擺攤的策略很吸睛，三五好友揪團打帶跑的機動推廣，為連署書進帳不少。

許多民眾還是特地按圖索驥才找到擺攤地點，在抵達現場後忍不住小抱怨，之前要印下來真太麻煩，終於找到可以直接填連署書的地方。荒野親子團今天下午在大安森林公園和建國假日花市擺攤，一下午就收了近1300張連署書，讓大人小孩都十分開心，許多爺爺奶奶都特地停下腳步，聆聽孩子們稚氣地介紹為什麼要拯救藻礁；更有不少人特地送來雞蛋糕和潤喉糖打氣，令志工們感到十分窩心。

明天還有一天的假期，環團上下同心一致，將繼續全省快閃擺攤，228連假收假前，可望再衝出驚人成績。

珍愛藻礁公投連署到了晚上快打烊，還是有不少人送來連署書。圖／擷取「珍愛桃園藻礁」粉團畫面
珍愛藻礁公投連署到了晚上快打烊，還是有不少人送來連署書。圖／擷取「珍愛桃園藻礁」粉團畫面

公投 藻礁 生態保育

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