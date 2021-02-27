藻礁公投越喊越熱？政院：有些誤解 請機關持續委婉說明

行政團隊全面動員情況下，珍愛藻礁第二階段的公投連署仍持續升溫，公投領銜人潘忠政昨宣布，截至昨晚9時已收到20萬4624份連署。行政院今則表示，對於藻礁議題有些誤解部分，將請機關持續委婉說明。

行政院秘書長李孟諺表示，公投提案成案與否不是行政院能臆測或左右，但他重申，蔡政府重視環保、盡全力保護藻礁，大幅刪減三接開發面積僅剩23公頃，也設立基金、巡守隊保護藻礁，外界所謂三接工程造成藻礁滅絕的說法是誤解，會持續請主管單位妥善回應、委婉說明。

李孟諺說，用天然氣發電相較燃煤環保，相信也是國人期待，更是能源轉型很重要一環，三接確實也是政府不得不的作法，若照環保團體建議選擇台北港，除了時程延宕、缺電風險之外，相信台北港沿線的民意也都不會贊成，在幾個綜合考量之下， 期盼民眾支持三接蓋在現址。

行政院政務委員兼發言人羅秉成則表示，蔡政府對三接的態度，就是全力保護藻礁，開發面積刪除至只剩原先一成左右，已盡最大努力避開藻礁區域，經濟部也曾評估過三接是否蓋在其他場域，但若選台北港方案，預計將增加長達40公里天然氣管線，造成環境、民生影響，也要重新環評，經濟部評估恐推遲時程達11年，北部會出現電力缺口。

羅秉成說，若不能用較低汙染的天然氣，可能就要增加燃煤，且南電北送、中電北送都會增加中南部電廠負荷，電網風險也比較高，這都是三接為什麼選擇現地的原因，政府責任是把相關資訊公開透明、跟民眾續溝通，希望各界支持，政府無意渲染缺電危機，環保考量有其多面性，推三接確實相較燃煤發電還要環保，也能減少碳排放汙染，希望各方理解，這是不得已的選擇。