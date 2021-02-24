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台鐵2死1傷意外 檢方：瞭望員尚無法製作筆錄

中央社 / 台東縣24日電

台鐵局23日發生工程維修車撞擊工人造成2死1傷意外，有關駕駛員和瞭望員責任問題，台鐵局表示，會儘速釐清對外說明。檢方表示，瞭望員目前尚無法製作筆錄。

台鐵局花蓮電力段工程車23日上午由駕駛陳敏逸在池上和關山間路段進行駕駛訓練，車內尚有另一名鍾姓資深駕駛，於海端火車站附近撞上在鐵軌上施工的工務段人員，導致2死1傷。

檢警偵訊時，陳敏逸供述，未接獲通知鐵道上有人施工，發現有工人時有鳴笛。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，檢察官今天針對陳敏逸的供詞，調閱相關資料並了解通報程序，目前僅有陳姓、鍾姓2名工程車駕駛列被告，至於王姓瞭望員目前尚無法製作筆錄。

台鐵局表示，對於陳姓駕駛供詞，以及王姓傷者是否擔任瞭望員、如果是瞭望員為何會一起施工等問題，檢調、鐵道局等相關單位調查中，會儘速釐清後對外說明。

台鐵 工安

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