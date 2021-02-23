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海端站事故釀2死！工會「受不了台鐵」 首度協助申請國賠

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台鐵工程車撞上工人釀2死1傷 檢察官釐清原因

中央社 / 台東縣23日電
台鐵海端站發生重大工安事故，造成2死1傷。圖／台鐵局提供
台鐵海端站發生重大工安事故，造成2死1傷。圖／台鐵局提供

台鐵局台東縣海端火車站附近，發生工程車直接撞擊鐵軌上工人，造成2死1傷，司機員宣稱有鳴笛，但倖存者表示，當發現時已撞上了。運安會和檢察官釐清事發原因及責任。

今天上午4名工人在海端火車站約1公里處施工，進行鐵軌道岔抽換工程，約8時35分忽然遭一輛工程車撞上，鐵軌上的3人遭撞飛，經送醫，55歲劉姓、49歲潘姓工人不治，王姓工人經搶救後恢復意識。

根據鐵路警察初步調查，當時3名工人在鐵軌上施工，1人在鐵道旁，工程車離開海端火車站約1公里就直接撞上鐵軌上的3人，接著滑行約200公尺才停住。

工程車上的2名司機員接受調查時表示，當時有鳴笛；不過，在一旁的工人表示，當發現工程車時就已將撞上鐵軌上的工人了。

今天下午運安會、南區勞檢所和台東地檢署檢察官會同台鐵局相關人員前往勘驗，南區勞檢所吳姓科長表示，如果雇主有失職將移請檢察官偵辦。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，今天下午會先相驗遺體，接著勘驗現場後再複訊相關人員，釐清肇事原因，以及是否有涉及刑事責任。

台鐵 工安

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