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台鐵海端站維修工人2死1傷 死者鄰居：死得很冤枉！
台鐵海端站工程人員今早發生重大工安事故，造成潘姓、劉姓男子送醫不治，王姓傷者則已恢復意識，轉送台東馬偕醫院救治。不過，這起意外外界質疑有人為疏失。死者鄰居說，「如果是人為疏失，真的死得很冤枉」。
「死得冤枉、也不值得。」劉姓死者鄰居難過不捨說，死者家境狀況不好，但工作很認真，和孫子相依為命，這次發生意外，如果是人為疏失，對死者及傷者很冤枉，檢調應該查出來，還給受害家屬一個公道。
另潘姓死者親友表示，潘男平時工作認真，育有就讀小學5年級的女兒和小學2年級的兒子，接獲事故通知當下大家都難以置信，紛紛趕赴醫院了解狀況，得知傷重急宣告不治時，心都碎了。
而這起工安意外，外界質疑有人為疏失，認為電力維修車訓練有申請訓練，工務道班也有申請延長保修，照理來說雙方應該同時都會知道，並錯開時間，或是現場進行管控，不可能會發生撞擊事故，一定有環節出錯。
「列車撞工班人員，是很嚴重的疏失！」一名退休鐵道工務段員工說，不管駕駛訓練或人員施工，實施地點2側都會安排人員警戒，今天電力維修車訓練，現場也有瞭望員，卻還是發生意外，不排除有人為疏失。
台鐵表示，是否為人為疏失，國家運輸安全調查委員會、南區勞檢所皆已介入調查中，將針對鐵道有無封閉、工作小組是否派人警戒、以及是否按標準流程進一步調查釐清。
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