藍白合作框架下 藍拚北市議會單獨過半

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

國民黨主席鄭麗文前日會晤民眾黨主席黃國昌，國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨日表示，在尊重藍白合大框架前提下，評估自己實力，提出合理席次，務必把議員席次最大化，讓國民黨在台北市議會單獨過半。

國民黨內明年有意參選台北市松山、信義區市議員者多，藍營內部也正評估提名策略，或是禮讓民眾黨。

戴錫欽說，兩位黨主席碰面後，明年台北市選舉，不管是台北市長蔣萬安連任或市議員提名，在尊重藍白合大框架前提，會審慎評估自己實力，提出合理席次，務必把席次最大化，讓國民黨在北市議會單獨過半；他黨要推誰選台北市長，他充分尊重，市黨部的目標讓蔣萬安順利連任。

鄭黃會後，民進黨嘲諷藍白合是「各懷鬼胎」。戴錫欽回應，藍白合就是台灣新的、最大主流民意的結合，民進黨最不樂見藍白合，會有唱衰、陰謀論等，包含兩位黨主席用心互贈禮物，也被刻意扭曲。

最新的藍白合才剛起步，外界憂心重演去年總統大選藍白分裂情況。戴錫欽說，二○二四年總統大選的經驗，大家記憶猶新，鄭麗文懷著百分百誠意，盼藍白進一步合作；希望藍白在共同理念下，為了台灣人民權益與中華民國發展合作。

