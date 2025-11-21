新聞眼／選戰提名 才是「藍白合」壓力測試

藍白兩黨主席高峰會跨出合作第一步，然而藍營內部隱憂不小，對於國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌會面談到「藍白合」時，搬出黨紀並公開畫下「願賭不服輸、破局參選就祭出黨紀處分」紅線，部分黨內人士認為鄭麗文話講得太快、太滿，恐怕不了解第一線選舉生態。

參與多次選戰的國民黨中南部人士說，明年選戰就是鄭麗文上任黨主席後首戰，但鄭在「鄭黃會」提到「藍白合」，說了「願賭不服輸、破局參選到底黨紀處分」等重話，可能話說太快了，應該等具體細節談定並交由黨內廣泛討論後，再進行相關發言，「藍白合」是一定要談的，合作有很多種方式，尤其基層選舉很多是「複數選區」，民調不一定是最好的方式，聯合競選也是一種方式，在什麼都沒有的情況下就先說重話，雖然很漂亮，卻離選舉實務有點遠。

國民黨人士指出，畢竟選舉只有勝選、敗選兩種結果，從有選舉以來，脫黨參選並勝選者不知凡幾，「祭出黨紀」沒有威嚇效果，要求候選人有「大局觀」太過理想化，更何況二○二四大選撕毀藍白協議的就是民眾黨，「柯文哲就是帶頭不願賭服輸，破局參選到底的人」，藍白必須重建對彼此的信心。

兩黨主席高峰會辦得熱鬧溫馨，藍白合作跨出第一步，明年九合一選舉時間壓力漸增，互釋善意僅是第一步，接下來整合工程「深水區」才是大挑戰；白喊話藍「該讓就要讓」，鄭麗文就以祭出黨紀回應，藍營內部自然浮現不滿，有賴鄭麗文後續溝通疏散，「藍白合」即將進入壓力測試階段，兩黨能否同心築橋跨越深水區，更考驗兩黨主席的領導能力與智慧。