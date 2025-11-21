聽新聞
2026藍白合 黃國昌：政策有共識 再談縣市長

聯合報／ 記者林銘翰屈彥辰蔡晉宇／台北報導
民眾黨主席黃國昌昨表示，在野黨合作，將先就政策願景凝聚共識。記者余承翰／攝影
藍白黨魁前天會面，外界關注在野在明年地方選舉的合作。民眾黨主席黃國昌昨天表示，為了國家與人民，在野黨攜手展開合作，未來將由雙方智庫對接，針對政策願景先凝聚共識，接下來才會討論縣市長提名事宜；他不排斥與國民黨主席鄭麗文繼續談。

國民黨秘書長李乾龍昨天在中央黨部，被問到民眾黨提倡的「聯合政府」模式能否套用讓藍白搭檔正副縣市長組合參選，李乾龍說，基隆市府是成功案例，但是要看機緣，各地也有不同機制，聯合政府套用在地方政府合作，「我想也可行」。

新北市長侯友宜說藍白合需要可接受的機制。李乾龍表示，鄭麗文昨日說很清楚，民調非常可行且行之有年，若沒有協商成功，就用民調；藍白合聯手抵抗大罷免成功，若回顧二○二四年藍白破局，那是很痛苦的經驗，所以要記取經驗。

國民黨主席鄭麗文（中）前日與黃國昌對談時說，民調非常可行且行之有年，若沒有協商成功，就用民調。記者胡經周／攝影
此外，鄭麗文昨天拜會立法院長韓國瑜後表示，韓國瑜一直秉持國家利益至上、人民福祉優先，每每總能以其專業與智慧化解危機、展現格局，她對韓國瑜表達由衷感佩，還有毫無保留的支持；未來將隨時與韓國瑜並肩作戰，中央黨部一定會作為最堅強的後盾。

針對藍白會談，民進黨秘書長徐國勇表示，鄭黃會只攻擊民進黨，沒有談到台灣和區域安全，對國人而言是極為失敗的會談。民進黨政策會執行長吳思瑤也說，鄭麗文與黃國昌都有豐富的「背叛履歷」，政治信用薄弱，「今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇」。

針對徐國勇的說法，民眾黨秘書長周榆修表示，台灣是全體台灣人的台灣，絕非民進黨獨家代理，執政黨如果真心顧台灣，國家就不會走到四分五裂的地步；徐國勇沒有關心理解在野峰會的訴求，面對在野黨提出當前國家面臨困境、賴政府罔顧主流民意與國家正義的種種倒行逆施，如此膝反射式的「聞過則怒」令人遺憾。

