藍白2026搭檔選正副縣市長？ 李乾龍鬆口：看機緣但可行

國民黨秘書長李乾龍今在中央黨部公告第22屆中央委員選舉公告。民眾黨方面不斷提倡「聯合政府」，對於是否有機會藍白搭檔成正副縣市長組合參選，李乾龍鬆口說，基隆市府是成功案例，但看機緣，各地有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，他想也可行。

李乾龍今下午偕同組發會主委李哲華，於中央黨部公告第22屆國民黨中央委員選舉公告。李乾龍說明，目前中央委員是190位，其中候補是一半，主席可以提滿，一般尊重現任連任，目前有60位沒有意願連任，有意願參選的要找7位黨代表連署，就可以參加中央委員選舉。

新北市長侯友宜就藍白合公開表示，藍白合需要可接受的機制。對此，李乾龍說，黨主席鄭麗文昨日說很清楚，民調是非常可行的辦法，大家行之有年，如果沒有協商成功，那就用民調。藍白合經過大罷免，是一個很成功例子，回顧2024年藍白破局，那是很痛苦的經驗，所以要記取經驗。

關於明年有無可能藍白搭檔正副縣市長參選，李乾龍說，目前基隆市府是成功案例，但這看機緣，每個地方有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，「我想也可行」。