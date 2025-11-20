影／藍白地方合作聯合政府？ 李乾龍：我想也可行

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
藍白兩大黨主席昨天舉行鄭黃會，誓言2026藍白合。國民黨秘書長李乾龍今表示，主席鄭麗文昨天講得很清楚，民調是非常可行的辦法，大家行之有年，如果沒有協商成功，那就用民調。每個地方不同的機制，在地方合作聯合政府，「我想也可行」。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今和組發會主委李哲華，今天在中央黨部一樓張貼國民黨第22屆中央委員選舉公告。李乾龍表示，目前中央委員是190位，其中候補是一半，有意願參選的黨員找7位黨代表（包括自己1位另找6位）連署，就可以參加中央委員選舉。

另外針對昨天藍白兩黨主席會誓言「藍白合」，但有藍營支持者擔憂2024藍白合失敗案例，李乾龍回應媒體表示，藍白合經過大罷免，是一個很成功例子，回顧2024年藍白破局，那是很痛苦的經驗，所以要記取經驗。至於民眾黨提倡的「聯合政府」，外界關注有無可能藍白搭檔正副縣市長，李乾龍說，目前基隆市府是成功案例，但這看機緣，每個地方有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，「我想也可行」。

藍白合 李乾龍 成功
