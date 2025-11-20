影／藍白地方合作聯合政府？ 李乾龍：我想也可行

藍白兩大黨主席昨天舉行鄭黃會，誓言2026藍白合。國民黨秘書長李乾龍今表示，主席鄭麗文昨天講得很清楚，民調是非常可行的辦法，大家行之有年，如果沒有協商成功，那就用民調。每個地方不同的機制，在地方合作聯合政府，「我想也可行」。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今和組發會主委李哲華，今天在中央黨部一樓張貼國民黨第22屆中央委員選舉公告。李乾龍表示，目前中央委員是190位，其中候補是一半，有意願參選的黨員找7位黨代表（包括自己1位另找6位）連署，就可以參加中央委員選舉。