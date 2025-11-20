徐國勇指鄭黃會談無助國家團結 民眾黨：遺憾 膝反射聞過則怒

針對藍白兩黨主席昨天正式會面，民進黨秘書長徐國勇認為「無助於國家團結」。民眾黨秘書長周榆修今天對此表示，如果賴清德總統有真心照顧台灣，國家就不會走到四分五裂的地步，面對在野黨提出種種倒行逆施的作為，執政黨如此膝反射式的「聞過則怒」令人遺憾。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨天舉行高峰會談，徐國勇上午出席公開活動被問及2026年選戰影響時表示，「這是一個極為不成功、失敗的會合，因為對於台灣安全、國家團結沒有任何助益，而且藍白到底要怎麼合作也沒有講清楚。」

周榆修稍早透過文字回應，台灣是全體台灣人的台灣，絕非民進黨獨家代理，「賴政府如果真心顧台灣，國家就不會走到今天四分五裂的地步。」

周榆修說明，民眾黨的核心立場始終清楚，就是以行動顧台灣、守住國家利益，徐國勇沒有關心理解在野峰會的訴求，面對在野黨提出當前國家面臨困境、賴政府罔顧主流民意與國家正義的種種倒行逆施，如此膝反射式的「聞過則怒」令人遺憾。

周榆修強調，「區域安全、保家衛國，民眾黨從不缺席」，過去也給予國防百分之百支持，然而國防議題不是用來掩蓋執政無能的工具，麻煩停止抹黑栽贓，如果民進黨真心重視國防，為何一再阻擋提升軍人待遇的加薪案？而當軍購按時付出鉅額款項，幾乎完全沒有依約獲得設備，到目前為止也完全拿不出具體有效的作為。