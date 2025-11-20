快訊

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

鄭黃會定調藍白合 戴錫欽：北市議會藍提合理席次 拚單獨過半

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌會後，正式定調藍白合作基調。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今日表示，在尊重藍白合大框架前提下，評估自己實力，提出合理席次，務必把席次最大化，讓國民黨在台北市議會單獨過半。記者屈彥辰／攝影
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌會後，正式定調藍白合作基調。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今日表示，在尊重藍白合大框架前提下，評估自己實力，提出合理席次，務必把席次最大化，讓國民黨在台北市議會單獨過半。記者屈彥辰／攝影

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨下午進行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，定調藍白合作基調。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今日表示，在尊重藍白合大框架前提下，評估自己實力，提出合理席次，務必把席次最大化，讓國民黨在台北市議會單獨過半。

「鄭黃會」昨日正式確立藍白選舉合作基本立場，不過究竟要如何產生藍白都能接受的人選，鄭麗文也只提到民調是不可或缺的工具，同時祭出黨紀，如惡意破壞、願賭不服輸，自己不是最佳的候選人又非要破局參選到底等，必要時就依據各黨家規處理。

然而，國民黨內明年有意參選台北市松山、信義區市議員者多，藍營內部也正評估提名策略，或是禮讓民眾黨。戴錫欽說，昨天兩位黨主席碰面後，明年在台北市選舉，不管是台北市長蔣萬安連任或市議員的提名，在尊重藍白合大框架前提，會審慎評估自己實力，提出合理席次，務必把席次最大化，讓國民黨在北市議會單獨過半。

詢及是否擔心他黨提出台北市長人選，戴錫欽說，他黨要推誰選台北市長，當然充分尊重，不方便表示意見，市黨部就是努力讓蔣萬安能夠順利連任。

鄭黃會後，民進黨嘲諷藍白合是「各懷鬼胎」。戴錫欽回應，藍白合就是台灣新的、最大主流民意的結合，民進黨最不樂見藍白合，會有唱衰、陰謀論等，包含兩位黨主席用心互贈禮物，也被刻意扭曲。

黃國昌昨也表示民眾黨前主席柯文哲關心鄭黃會，亦有提出建議。有媒體詢及是否擔心藍白合重演2024總統大選藍白分裂情況，戴錫欽表示2024經驗大家記憶猶新，鄭麗文懷著百分百誠意，希望藍白進一步合作。希望藍白在共同理念下，為了台灣人民權益與中華民國發展合作，他也充分尊重民眾黨內部事情。

藍白合 戴錫欽
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

酸鄭黃會互贈的禮品 鍾佳濱：盤子是盼仔、電燈泡代表第三人

稱被抹黑事小 鄭麗文：只要促進兩岸和平的事我都願做

鄭麗文徵詢組願景團隊 李鴻源盼國民黨智庫成台灣智庫

藍白領袖同框 黃國昌示意新北可讓賢、鄭麗文反擊「民進黨才擋軍人加薪」

相關新聞

兩黨主席高峰會 鄭麗文：藍加白是主流民意

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨天下午舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，定調藍白合作。鄭麗文宣示，藍加白無疑是台灣...

藍白智庫對接 李鴻源：做台灣智庫

藍白兩黨主席昨天會面。民眾黨主席黃國昌表示，面對執政黨持續攻擊抹黑，在野黨沒有太多時間憤怒，而是要捲起衣袖開始行動，他將...

鄭黃會定調藍白合 戴錫欽：北市議會藍提合理席次 拚單獨過半

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨下午進行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，定調藍白合作基調。國民黨台北市黨部主委戴錫欽...

酸鄭黃會互贈的禮品 鍾佳濱：盤子是盼仔、電燈泡代表第三人

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨天會面，兩黨定調在2026年地方選舉藍白合作。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，...

怎麼看藍白合？侯友宜：要有大家可以接受的合作機制

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨日會面，黃國昌強調不同主張政黨也可以合作。新北市長侯友宜今天表示，政黨要合作要有共同...

徐國勇：「鄭黃會」沒談台灣、區域安全 讓國人非常失望

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨天進行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。民進黨秘書長徐國勇今天表示，「鄭黃會」沒有談到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。