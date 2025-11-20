鄭黃會定調藍白合 戴錫欽：北市議會藍提合理席次 拚單獨過半

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨下午進行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，定調藍白合作基調。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今日表示，在尊重藍白合大框架前提下，評估自己實力，提出合理席次，務必把席次最大化，讓國民黨在台北市議會單獨過半。

「鄭黃會」昨日正式確立藍白選舉合作基本立場，不過究竟要如何產生藍白都能接受的人選，鄭麗文也只提到民調是不可或缺的工具，同時祭出黨紀，如惡意破壞、願賭不服輸，自己不是最佳的候選人又非要破局參選到底等，必要時就依據各黨家規處理。

然而，國民黨內明年有意參選台北市松山、信義區市議員者多，藍營內部也正評估提名策略，或是禮讓民眾黨。戴錫欽說，昨天兩位黨主席碰面後，明年在台北市選舉，不管是台北市長蔣萬安連任或市議員的提名，在尊重藍白合大框架前提，會審慎評估自己實力，提出合理席次，務必把席次最大化，讓國民黨在北市議會單獨過半。

詢及是否擔心他黨提出台北市長人選，戴錫欽說，他黨要推誰選台北市長，當然充分尊重，不方便表示意見，市黨部就是努力讓蔣萬安能夠順利連任。

鄭黃會後，民進黨嘲諷藍白合是「各懷鬼胎」。戴錫欽回應，藍白合就是台灣新的、最大主流民意的結合，民進黨最不樂見藍白合，會有唱衰、陰謀論等，包含兩位黨主席用心互贈禮物，也被刻意扭曲。

黃國昌昨也表示民眾黨前主席柯文哲關心鄭黃會，亦有提出建議。有媒體詢及是否擔心藍白合重演2024總統大選藍白分裂情況，戴錫欽表示2024經驗大家記憶猶新，鄭麗文懷著百分百誠意，希望藍白進一步合作。希望藍白在共同理念下，為了台灣人民權益與中華民國發展合作，他也充分尊重民眾黨內部事情。