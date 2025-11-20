酸鄭黃會互贈的禮品 鍾佳濱：盤子是盼仔、電燈泡代表第三人

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）「以行動顧台灣—主席高峰會談」昨天登場，黃國昌贈送禮物給鄭麗文。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨天會面，兩黨定調在2026年地方選舉藍白合作。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，兩黨主席互相贈禮，分別是盤子跟電燈泡，「盤子代表盼仔（笨蛋、傻瓜），電燈泡則是無關痛癢的第三人」，儘管民間各有不同解讀，民進黨團都會選擇尊重。

國民黨與民眾黨昨天舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談，藍白兩黨主席分別致贈對方伴手禮。鄭麗文贈送台灣藍鵲彩瓷圓盤，鵲鳥共同高飛象徵政黨合作，黃國昌則準備水泥基座燈飾，寓意為打好基礎築起萬丈高樓。

鍾佳濱上午在立法院受訪時表示，藍白兩黨主席昨天會面，分別贈送對方盤子跟電燈泡，儘管雙方可能各有解讀，然而南部民間解讀看來，「盤子就是台語所講的盼仔（意指冤大頭），而電燈泡則是無關痛的第三人」。

針對2026年新北市長選舉，黃國昌昨天也在會中強調，「如果男主角不是我，千萬不用擔心我會扯後腿，也不用擔心我會袖手旁觀」。鍾佳濱聽聞後認為，黃國昌意指自己是呼聲最高、最能代表藍白合作的新北市長人選，如果藍白兩黨談不攏也不會參選扯後腿。

不過，鍾佳濱說，這段話看在外人眼中，根本就是恐怖情人的隱藏版，黃國昌想要向小草宣示「一大三不」，一是指黃國昌才是最大咖，三不則是不強求、不配合及不負責，威脅姿態的語氣很明顯，就是在當面正告鄭麗文，「如果他不是藍白候選人，雖然不會參選扯後腿，但是不配合也不會負責，就是在暗示他是最佳選擇。」

此外，鄭麗文昨天拜會國民黨台北市議會黨團，台北市議員汪志冰回憶當年擔任國大代表，賴清德總統只是只是「小透明」（意指沒有存在感）。

鍾佳濱對此表示，自己當年也是國大代表之一，但是不會選擇這樣形容他人，一個人的氣度從發言就看得出來，身為民意代表發言必須格外慎重。

