徐國勇：「鄭黃會」沒談台灣、區域安全 讓國人非常失望

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨天進行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。民進黨秘書長徐國勇今天表示，「鄭黃會」沒有談到台灣安全、區域安全相關論述，淪為攻擊民進黨，這是對國家沒有助益的會談，也讓國人非常失望。

徐國勇指出，當中國在對台灣各種脅迫，甚至對區域安全構成緊張情勢時，鄭麗文和黃國昌其實可以有些著墨，但很可惜兩人會談淪為攻擊，對國人來講，「藍白合」是極為失敗的會談。

徐國勇說，雙方連要怎麼合也沒講清楚，國民黨在大罷免時時涉及諸多偽造連署，黃國昌當年曾說「這輩子以消滅國民黨為志」，這些議題怎麼都不談一下，應該讓國人了解藍白兩黨最後要合作的理由是什麼？為什麼想法和以前不一樣？結果這些通通都沒有提到，所以「鄭黃會」的格局看來，是非常失敗的。