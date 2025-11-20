聽新聞
0:00 / 0:00
徐國勇：「鄭黃會」沒談台灣、區域安全 讓國人非常失望
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨天進行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。民進黨秘書長徐國勇今天表示，「鄭黃會」沒有談到台灣安全、區域安全相關論述，淪為攻擊民進黨，這是對國家沒有助益的會談，也讓國人非常失望。
徐國勇指出，當中國在對台灣各種脅迫，甚至對區域安全構成緊張情勢時，鄭麗文和黃國昌其實可以有些著墨，但很可惜兩人會談淪為攻擊，對國人來講，「藍白合」是極為失敗的會談。
徐國勇說，雙方連要怎麼合也沒講清楚，國民黨在大罷免時時涉及諸多偽造連署，黃國昌當年曾說「這輩子以消滅國民黨為志」，這些議題怎麼都不談一下，應該讓國人了解藍白兩黨最後要合作的理由是什麼？為什麼想法和以前不一樣？結果這些通通都沒有提到，所以「鄭黃會」的格局看來，是非常失敗的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言