吳思瑤：「鄭黃會」只有政治利害 沒有理念價值不會成功

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨天進行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。民進黨立委吳思瑤今天表示，只有政治利害，沒有理念價值。為合作而合作，不會成功。

吳思瑤指出，「鄭黃會」各自拉抬，各取所需；互相利用，各懷鬼胎，如此而已。她有三點觀察，一、極盡互誇互捧之能事，矯情又肉麻，讓人不禁雞皮疙瘩掉滿地。二、拿不出願景理念，只能廉價批鬥民進黨，扭曲事實、顛倒是非，真是厲害了兩位法律人，睜眼說瞎話程度不相上下。三、閃避爭議也有志一同，鄭麗文親中媚共路線、一國兩區主張，民眾黨全買單？黃國昌狗仔偷拍、涉及貪瀆，國民黨都背書？

吳思瑤說，至於2026選舉藍白合看似有譜？但她認為言之過早，若鄭麗文一人說了算，黨內民主何在？更何況除了縣市首長選舉，議員布局的兩黨競合都一髮動全身，都有黨內壓力需要面對。

吳思瑤表示，鄭麗文主席大位還未坐穩，黃國昌主席地位搖搖欲墜，主席個人私相授受利益交換，黨內沒有異見？更不要說鄭黃都有豐富的「背叛履歷」，政治信用薄弱，今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇。

鄭麗文 吳思瑤 黃國昌
