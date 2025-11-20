【專家之眼】「鄭黃會」是藍白走向聯合政府的起手式？

昨天國民黨主席鄭麗文與民眾黨領袖黃國昌的會談，成為政壇最受矚目的動向。兩人對話不只是政治動作，更映照著新的政治結構變化，也可能成為台灣首次朝向「聯合政府」的起點。

鄭麗文與黃國昌能相互吸引，並非偶然。自民進黨連任後，台灣面臨能源治理失序、物價壓力持續、兩岸緊張升高等多重危機，再加上多次颱風所造成的損失，社會對「有效治理」的需求已日益超越意識形態對立，大罷免的結果就是最佳例證。在立法院中，民進黨雖無絕對多數，但仍能憑藉策略運作阻擋在野黨改革，因而更促使藍白合作。

從政治實力看，兩位主席具高度互補性。國民黨擁有深厚地方基礎與執政經驗，但在青年與政策論述上力有未逮；民眾黨擅長政策辯論與中產階級動員，卻缺乏地面組織與長期穩定的政黨文化。鄭黃二人都清楚，台灣新的政治結構已使政黨必須重新尋找合作基礎。

從政治動機來看，鄭麗文急欲擺脫國民黨多年來的保守形象，重塑改革與清廉的政黨品牌；而黃國昌則希望讓民眾黨不再只是「小而美」的監督者，而是真正能推動政策的力量。對雙方而言，合作不是單純戰術安排，更攸關政黨未來的發展。

如果觀察會談內容與後續動作，藍白合作至少有三種可能形式。第一，也是最可行的，是國會層級的「立法聯盟」。藍白若能在預算、能源、居住正義、司法改革等議題上形成穩定合作，將能實質控制國會議程，迫使行政院面對跨黨要求。

第二，雙方可能組成聯合政策平台，整合智庫資源，提出共同改革藍圖。這不僅能強化政策可信度，也能避免被民進黨描繪成「權力交易」。

第三則是2026的地方選舉合作。依目前兩黨的態勢觀之，國民黨的優勢明顯，但選後的地方聯合執政當也是一種選擇。最後就是2028的「聯合政府」。若賴政府面臨外交、能源或兩岸危機而治理失靈，在野陣營或有機會推動跨黨組閣，歐洲國家政黨聯合執政的實例比比皆是。

然而，我們也不應忽視合作的風險。民眾黨基層長期擔心被藍營吸收；國民黨內部派系則對黃國昌的激烈風格與改革議題抱持戒心。民進黨則必然會以「藍白暗盤」、「向中國傾斜」、「背離台灣主體性」等論述攻擊此合作。

若藍白無法在權力分配、政策優先序與黨內溝通上取得平衡，雙方合作仍可能再次破局。但因上回藍白分的慘痛經驗，雙方都已記取教訓。若從正面解讀，黃國昌並未與鄭麗文在一些敏感議題上同調，比如中國人與統一等，這才可拓展藍白和的民意基礎。

更大的變數來自外部局勢。台海情勢緊張，美中關係走向不明，日本在高市早苗更攪動東亞安寧。台灣的兩岸政策因此高度敏感。鄭麗文主張重建兩岸互信、恢復制度化溝通；黃國昌雖不接受九二共識，但支持降低對抗、強化危機管理。若藍白能在兩岸議題上找到務實共識，將有機會重新設定台灣的和平論述。

總體而言，鄭麗文與黃國昌的會談象徵著台灣民主的成熟——政治光譜不再僅由藍綠構成，而朝向更複雜、多元的議題政治與聯合治理邏輯發展。台灣是否準備好迎接「聯合政府」？答案尚不明朗。但可以確定的是，鄭黃會談已點燃新的政治想像，也為台灣開啟另一種可能：一種超越政黨對立、以治理能力為核心的新政治。這將是未來幾年台灣政治發展最值得觀察的主軸，也可能成為台灣邁向更成熟民主的必要一步。