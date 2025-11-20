許信良：台灣需要真正的大聯合政府

藍白主席峰會昨登場，民進黨前主席許信良受訪表示，台灣政治特殊，有不同認同且勢均力敵，最好仿照德國模式組成「大聯合政府」，兩大黨聯合就能解決任何問題，別擔心內部有任何掣肘，台灣也需要一次真正的大聯合政府。

許信良昨天下午舉行桃園中壢事件四十八周年紀念暨新書「天命」上冊發表會，邀請歷屆桃園縣市長與會，包括國民黨前主席吳伯雄、朱立倫、前桃園縣長吳志揚及民進黨籍前桃園縣代理縣長許應深都到場。不過，受邀的前副總統呂秀蓮、桃園市前市長鄭文燦都缺席；許透露，鄭文燦說很想來，但憂心模糊焦點，因此缺席。

許信良受訪時說，他過去曾主張，台灣最好仿效德國模式「大聯合政府」，兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，不要擔心內部會有任何掣肘。

對於當今政治，許信良致詞時提到，民主政治基本精神是，社會上不同利益能透過不同政黨或代表，互相折衷妥協；台灣民主政府最難克服的問題是，主要政黨想把自己的信仰當成國家基本立場，因此互相敵對，在正常的民主政治中，政黨當然會競爭，但絕非你死我活的鬥爭。

八十七歲的吳伯雄致詞時，大讚許信良「心存善念」，雖然四十八年前發生中壢事件，有人認為他與許信良敵對，但他早在四十年前就跟許信良「恢復邦交」。

吳伯雄說，不同政治立場不需要彼此懷恨在心，可以找到共同優點彼此學習，許信良若繼續指教的話，下本書希望在他一百歲時出版，因此許的書有愛心、沒仇恨，精神值得學習；他還拿大罷免打趣稱，假如一年多前讓許信良做決策，「大概不會發起大罷免」，「我也不會發起反罷免」、「吃飽太閒」，讓全場笑翻。

許信良提到，一九九六年他擔任民進黨主席時「夜奔敵營」，就是時任國民黨秘書長吳伯雄安排，也促成時任總統李登輝同意政黨補助制度，包括國民黨在內的主要政黨都受惠。

朱立倫表示，中壢事件發生前，他是建國中學高二學生，並自願當許信良的助選員，到處幫忙拉票，也因為許信良參選改變台灣民主，讓他們這一代的人相信民主才是台灣最重要的根本與資產，不分哪一個政黨都應以民主為最重要信念，也許在意識形態上不同，但民主是不能改變的。