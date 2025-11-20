聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／兩黨合作續航力 才是共贏關鍵

聯合報／ 本報記者屈彥辰林河名

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨天高峰會，象徵藍白兩黨在政局震盪時刻嘗試對話，為未來合作打開第一扇窗。但有了二○二四藍白未合的功虧一簣，鄭黃會固然有好的開始，兩黨合作的續航力有多穩固，才是未來能否共贏的關鍵。

昨天會前，雙方互贈具象徵意涵的伴手禮，氣氛溫暖，會後並肩離場，有說有笑，為這場政治峰會留下溫馨開場。然而，政壇歷來不乏「美好開始，潰散收場」的例子。藍白過去歷經整合失敗，進而互批、對立的激烈階段，社會大眾對這次的高峰對話，既有期待，也怕再受傷害。畢竟合作不只是同框拍照、說幾句場面話就能交代，關鍵是未來是否真能在議題協調、席次布局、選戰分工，乃至人選提名上，展現務實誠意，這些資源重置才是合作的「真槍實彈」。萬一，還只是淪為各自盤算、各取所需，將再度引爆支持者對藍白「假合真鬥」的疲乏與幻滅。

鄭麗文、黃國昌此次公開會談，可視為一次「高層對話測試」，測試雙方是否都能在目標一致、權責清晰、信任重建的基礎上，奠定未來打造具續航力合作模式的基礎。支持者期待的不是一場和解秀，而是具體的民生合作方案、國會制衡行動與未來選舉策略。

藍白支持者近年心中的最大痛點，就是看到「明明理念接近，卻總合作不成」。這種結構性的失望，是兩位主席必須回應的期待。藍白能否共贏，不是看起點多燦爛，而是端視可否走得長遠、走得真誠。

鄭麗文 黃國昌
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

兩黨主席高峰會 鄭麗文：藍加白是主流民意

鄭麗文徵詢組願景團隊 李鴻源盼國民黨智庫成台灣智庫

柯文哲深陷官司仍心繫藍白主席高峰會談 黃國昌曝未來共同會面可能性

談2026新北市長…黃國昌稱大局為重：若男主角不是我 會用最大力量輔選

相關新聞

鄭麗文徵詢組願景團隊 李鴻源盼國民黨智庫成台灣智庫

「鄭黃會」今天登場，國民黨主席鄭麗文透露，已找到內政部前部長李鴻源組願景團隊。李鴻源證實有被徵詢，若未來團隊成形，首要目...

許信良：台灣需要真正的大聯合政府

藍白主席峰會昨登場，民進黨前主席許信良受訪表示，台灣政治特殊，有不同認同且勢均力敵，最好仿照德國模式組成「大聯合政府」，...

觀察站／兩黨合作續航力 才是共贏關鍵

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨天高峰會，象徵藍白兩黨在政局震盪時刻嘗試對話，為未來合作打開第一扇窗。但有了二○二四...

2026選舉若藍白合 綠：竹、宜恐陷苦戰

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨天會談，民進黨發言人吳崢表示，這場會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，...

藍白選舉民調 明年3月前整合

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨高峰對話，正式定調明年地方選舉藍白合作。對於民眾黨先前拋出最晚在明年三月前，藍白能確...

藍白智庫對接 李鴻源：做台灣智庫

藍白兩黨主席昨天會面。民眾黨主席黃國昌表示，面對執政黨持續攻擊抹黑，在野黨沒有太多時間憤怒，而是要捲起衣袖開始行動，他將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。