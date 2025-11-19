兩黨主席高峰會 鄭麗文：藍加白是主流民意

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰／台北報導
國民黨主席鄭麗文（右三）、民眾黨主席黃國昌（左三）昨天下午舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，定調藍白合作。記者季相儒／攝影
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨天下午舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，定調藍白合作。鄭麗文宣示，藍加白無疑是台灣主流最新民意，帶給人民最好政策、最好團隊、最佳治理；黃國昌說，二○二六地方選舉，一定會用最大誠意、最好方式選出最強團隊，帶給每一個縣市最好的地方治理。

李鴻源將組團隊提願景

這場藍白主席高峰會談，昨天下午三時在新北市登場，兩人分別致贈對方伴手禮，開始一個半小時會談。會中，黃國昌拋出藍白兩黨「智庫對接」，鄭麗文正面回應，並指已找內政部前部長李鴻源組成團隊，對具體區域、地方政府的政策或建設，提出願景及藍圖。

鄭：民調是產生人選工具

對於藍白未來如何合作產生人選，鄭麗文表示，民調是重要、不可或缺的工具，但如何進行，要等到兩黨對提名作業具體討論才有答案。她強調，譬如惡意破壞、願賭不服輸，自己不是最佳的候選人又非要破局參選到底，將祭出黨紀。黃國昌也回應參選新北市長議題，若有機會代表在野聯盟參選，一定會全力以赴，但若不是他，不會扯後腿。

鄭麗文在會談中表示，台灣民主發展迎來嶄新里程碑，從國會合作擴大到地方自治、選舉，無疑是全新挑戰，也是在國際民主政黨合作史上重要創舉；她不希望在地方自治選舉過程中，因為鷸蚌相爭導致「劣幣驅逐良幣」，希望選賢與能、為國舉才，地方選舉上讓最好團隊、最強人選、最符合人民期待的候選人順利產生、當選。

鄭麗文表示，「一加一大於二」，藍白合作因良性競爭，使有意為民服務的政治人物展現優勢、長才，證明自己是最強人選；藍白將全方位合作，無死角，長短互補，讓所有階層、民眾於過程中受到重視。她說，未來選舉不管是產生最強人選、最好團隊、最佳政策，受益的是台灣人民，「台灣人民是最大贏家，這是希望兩黨合作的最重要初衷、目標」。

黃國昌表示，民眾黨、國民黨是兩個獨立不同的政黨，有不同的背景與政策，但不阻礙為這塊土地共同合作，民主政治一定有競合，但政黨不需惡言相向，搞得你死我活，政黨彼此競爭，可帶給國家良性進步。

黃國昌說，台灣當前處於內外交迫的關鍵時間點，兩黨競爭絕對不應該是零和賽局，而是要為了更高的價值跟大局，雙方共同思考如何攜手合作，以帶給人民更好的政治跟期許。

黃國昌說，藍白兩黨在立法院攜手合作，過去也不是所有意見都一致，但這些差異無法阻止推動改革的決心，「執政黨擺爛時，在野黨有責任撐起國家」。

