2026選舉若藍白合 綠：竹、宜恐陷苦戰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨天會談，民進黨發言人吳崢表示，這場會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，也不能推動國家前進。不過，民進黨人士也指出，若藍白合成形，二○二六年選戰新竹市、宜蘭縣恐是海嘯第一排，勢必更陷入苦戰。總統府昨未回應鄭黃會。

吳崢指出，藍白合的本質就是毀憲亂政、掏空台灣；藍白合只會抹黑執政黨；藍白合是只有藍、沒有白；藍白合向國際傳遞台灣不願提升自主防衛能力的錯誤訊息。這樣的藍白合作不可能團結台灣，也無法帶動國家進步，更不會成為台灣的主流民意。

民進黨人士表示，二○二六年藍白整合機會不小，對民進黨當然是衝擊，緊繃選區如新竹市、宜蘭縣首當其衝，民進黨勢必陷入苦戰。

藍白合 民進黨
延伸閱讀

相關新聞

鄭麗文徵詢組願景團隊 李鴻源盼國民黨智庫成台灣智庫

「鄭黃會」今天登場，國民黨主席鄭麗文透露，已找到內政部前部長李鴻源組願景團隊。李鴻源證實有被徵詢，若未來團隊成形，首要目...

許信良：台灣需要真正的大聯合政府

藍白主席峰會昨登場，民進黨前主席許信良受訪表示，台灣政治特殊，有不同認同且勢均力敵，最好仿照德國模式組成「大聯合政府」，...

觀察站／兩黨合作續航力 才是共贏關鍵

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨天高峰會，象徵藍白兩黨在政局震盪時刻嘗試對話，為未來合作打開第一扇窗。但有了二○二四...

2026選舉若藍白合 綠：竹、宜恐陷苦戰

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨天會談，民進黨發言人吳崢表示，這場會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，...

藍白選舉民調 明年3月前整合

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨高峰對話，正式定調明年地方選舉藍白合作。對於民眾黨先前拋出最晚在明年三月前，藍白能確...

藍白智庫對接 李鴻源：做台灣智庫

藍白兩黨主席昨天會面。民眾黨主席黃國昌表示，面對執政黨持續攻擊抹黑，在野黨沒有太多時間憤怒，而是要捲起衣袖開始行動，他將...

