2026選舉若藍白合 綠：竹、宜恐陷苦戰

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨天會談，民進黨發言人吳崢表示，這場會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，也不能推動國家前進。不過，民進黨人士也指出，若藍白合成形，二○二六年選戰新竹市、宜蘭縣恐是海嘯第一排，勢必更陷入苦戰。總統府昨未回應鄭黃會。

吳崢指出，藍白合的本質就是毀憲亂政、掏空台灣；藍白合只會抹黑執政黨；藍白合是只有藍、沒有白；藍白合向國際傳遞台灣不願提升自主防衛能力的錯誤訊息。這樣的藍白合作不可能團結台灣，也無法帶動國家進步，更不會成為台灣的主流民意。

民進黨人士表示，二○二六年藍白整合機會不小，對民進黨當然是衝擊，緊繃選區如新竹市、宜蘭縣首當其衝，民進黨勢必陷入苦戰。