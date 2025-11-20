聽新聞
藍白智庫對接 李鴻源：做台灣智庫

聯合報／ 記者林銘翰屈彥辰李成蔭／連線報導

藍白兩黨主席昨天會面。民眾黨主席黃國昌表示，面對執政黨持續攻擊抹黑，在野黨沒有太多時間憤怒，而是要捲起衣袖開始行動，他將責成民眾黨智庫，親赴國民黨智庫拜會請益，針對地方治理的價值與政策進行討論。國民黨主席鄭麗文說，她跟黃國昌有高度默契，智庫平台本來就是要發揮功能，她已跟內政部前部長李鴻源討論，期盼由他組成團隊。

鄭麗文指出，她在參選國民黨主席期間提過，未來要組影子內閣，原型來自內閣制國家，但是台灣跟內閣制不盡相同，不同政策要找到負責的人跟團隊，形成對台灣具體有利政策，把台灣政治從惡鬥、口水拉回正向的具體政策之爭；面對地方選舉，更是要對地方治理與不同區域的台灣，找到亮點、未來轉型升級的整體規畫目標。

李鴻源證實，確實被鄭麗文徵詢出任國民黨智庫副董事長；台灣迫切的問題有很多面向，需要一個團隊，若未來團隊成形，首要任務當然是將國民黨執政縣市做出更多亮點，接下來則是台灣很多迫切問題要解決，像他可以協助能源、防災及相關內政問題，兩岸及外交等，就需要更多專業人士。

李鴻源坦言，組建團隊是個大挑戰，以國民黨智庫現有量能來說有限，所以也希望非國民黨籍的專業人士都能來參加，希望打造一個平台，也讓更多年輕專業人員參與，培養更多青年。

李鴻源希望，這不只是國民黨的智庫，更是台灣的智庫，歡迎非國民黨執政縣市有需求來請教，一定樂意幫忙解決，因為台灣問題不是只是國民黨的問題，而是全台灣的問題；像現在自己正協助越南等國家解決防災、淹水等問題，所以若有機會，也希望國民黨智庫可以成為世界的智庫。

至於有關黃國昌倡議民眾黨與國民黨智庫對接，李鴻源認為，國民黨智庫本來就是開放的，當然民眾黨是第一目標族群，但不只是民眾黨，歡迎所有關心台灣、有專業的人一同來參與。

黃國昌在昨天藍白主席高峰會談第二輪發言時表示，如果執政黨不負責任，在野黨就要撐起國家，此時民進黨腦袋裡只有仇恨、製造對立跟衝突，「我們心心念念想著怎麼團結台灣」，民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上，也因此最近才會開始討論聯合政府的理念。

他說，接下來他將責成民眾黨智庫，親自到國民黨智庫拜訪請益，兩黨智庫直接對接，民眾黨跨出第一步，針對具體政策展開討論，如同過去在立法院相關法案的合作，「如果有這樣的行動力跟執行力，相信台灣人民將會看見一盞光明的燈」。

藍白合 鄭麗文 黃國昌
