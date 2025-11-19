快訊

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

【即時短評】藍白高峰會談讓支持者見到曙光 既有期待 也怕再受傷害

聯合報／ 記者屈彥辰林河名
國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）今天舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談。記者季相儒／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）今天舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談。記者季相儒／攝影

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談。這場會面象徵藍白兩黨在政局震盪時刻嘗試對話，為未來合作打開第一扇窗。但有了2024藍白未合的功虧一簣，鄭黃會固然有好的開始，兩黨合作的續航力，才是2026、2028共贏的關鍵。

今天會前，雙方互贈具象徵意涵的伴手禮，氣氛溫暖，會後並肩離場，有說有笑，為這場政治峰會留下溫馨印象，也讓支持者見到跨黨協調的一線曙光。

然而，政壇歷來不乏「美好開始，潰散收場」的例子。藍白過去歷經整合失敗，進而互批、對立的激烈階段，藍白支持者對這次高峰對話，既有期待，也怕再受傷害。畢竟合作不只是同框拍照、說幾句場面話，關鍵是未來是否真能在議題協調、席次布局、選戰分工，乃至人選提名上，展現務實誠意。萬一，還只是淪為各自盤算、各取所需，將再度引爆支持者對藍白「假合真鬥」的疲乏與幻滅。

鄭麗文、黃國昌此次公開會談，可視為一次「高層對話測試」，測試雙方是否都能在目標一致、權責清晰、信任重建的基礎上，奠定未來打造具續航力合作模式的基礎。

然而，鄭黃會面只是開始，後續的藍白合作，牽涉各自黨內利益、選舉布局，才是真正的深水區，也是考驗雙方政治智慧與政黨器度的開始。支持者期待的不是一場和解秀，而是具體的民生合作方案、國會制衡行動與未來選舉策略。

在此前提下，如果國民黨真心願意聽取基層對「合作」的渴望，民眾黨也能不再一味抗拒泛藍標籤，必須學會策略結盟，那麼藍白合作將不僅止於口號，有機會轉化為真正對抗民進黨傲慢執政的扎實力量。

藍白支持者近年心中的最大痛點，就是看到「明明理念接近，卻總是合作不成」。這種結構性的失望，是兩位主席必須回應的期待。藍白能否共贏，不是看起點多燦爛，而是端視可否走得長遠、走得真誠。

藍白合 鄭麗文
