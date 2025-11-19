鄭麗文徵詢組願景團隊 李鴻源盼國民黨智庫成台灣智庫

「鄭黃會」今天登場，國民黨主席鄭麗文透露，已找到內政部前部長李鴻源組願景團隊。李鴻源證實有被徵詢，若未來團隊成形，首要目標就是協助國民黨執政縣市做出更多亮點，接下來則是處理能源、防災、兩岸及外交等台灣迫切問題；不只是民眾黨參與，更希望國民黨智庫成為台灣的智庫。

黃國昌今天提出未來藍白兩黨智庫對接，鄭麗文回應，已找內政部前部長李鴻源組成相關團隊，對具體區域、地方政府的政策或是建設，提出願景跟藍圖，結合各種領域人才，有專業前輩，同時也是讓台灣年輕人大試身手的平台。

李鴻源稍早證實，確實有被鄭麗文徵詢，彼此有交換意見一個多小時，有個願景，也請他當國民黨智庫副董事長，但台灣迫切的問題很多面向，這需要一個團隊，若未來團隊成形，首要任務當然是將國民黨執政縣市做出更多亮點，接下來則是台灣很多迫切問題要解決，像他可以協助能源、防災，以及相關內政問題，兩岸及外交等，就需要更多專業人士。

李鴻源希望，這不只是國民黨的智庫，更是台灣的智庫，歡迎非國民黨執政縣市有需求來請教，一定樂意幫忙解決，因為台灣問題不是只是國民黨的問題，而是全台灣的問題。他也坦言，組建團隊是個大挑戰，以國民黨智庫現有量能來說有限，所以也希望說非國民黨籍的專業人士都能來參加，且都是黨員也會有高同質性的問題，就容易產生盲點，還是希望打造一個平台，也讓更多年輕專業人員參與，也培養更多青年。

李鴻源表示，他是很樂意給予協助，但問題在於自己太忙，現在正協助越南等國家解決防災、淹水等問題，所以若有機會，也希望國民黨智庫可以成為世界的智庫，當然那是比較長期的目標，所以相關細節都還要再跟鄭麗文確認，在他正式答應鄭麗文前還會有多次意見交換，並與未來董事會成員交換意見，要大家彼此認同，才會去參與這工作。

至於有關黃國昌倡議民眾黨與國民黨智庫對接，李鴻源認為，國民黨智庫本來就是開放的，很歡迎各界，所以不只是民眾黨，當然民眾黨是第一目標族群，但歡迎所有關心台灣、有專業的人一同來參與。