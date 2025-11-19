快訊

影／雄女「制服改造片」掀乖乖牌爭議 學姐黃捷發聲了

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文徵詢組願景團隊 李鴻源盼國民黨智庫成台灣智庫

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨黨主席鄭麗文（右）與內政部前部長李鴻源（左）。圖／聯合報系資料照片
國民黨黨主席鄭麗文（右）與內政部前部長李鴻源（左）。圖／聯合報系資料照片

「鄭黃會」今天登場，國民黨主席鄭麗文透露，已找到內政部前部長李鴻源組願景團隊。李鴻源證實有被徵詢，若未來團隊成形，首要目標就是協助國民黨執政縣市做出更多亮點，接下來則是處理能源、防災、兩岸及外交等台灣迫切問題；不只是民眾黨參與，更希望國民黨智庫成為台灣的智庫。

黃國昌今天提出未來藍白兩黨智庫對接，鄭麗文回應，已找內政部前部長李鴻源組成相關團隊，對具體區域、地方政府的政策或是建設，提出願景跟藍圖，結合各種領域人才，有專業前輩，同時也是讓台灣年輕人大試身手的平台。

李鴻源稍早證實，確實有被鄭麗文徵詢，彼此有交換意見一個多小時，有個願景，也請他當國民黨智庫副董事長，但台灣迫切的問題很多面向，這需要一個團隊，若未來團隊成形，首要任務當然是將國民黨執政縣市做出更多亮點，接下來則是台灣很多迫切問題要解決，像他可以協助能源、防災，以及相關內政問題，兩岸及外交等，就需要更多專業人士。

李鴻源希望，這不只是國民黨的智庫，更是台灣的智庫，歡迎非國民黨執政縣市有需求來請教，一定樂意幫忙解決，因為台灣問題不是只是國民黨的問題，而是全台灣的問題。他也坦言，組建團隊是個大挑戰，以國民黨智庫現有量能來說有限，所以也希望說非國民黨籍的專業人士都能來參加，且都是黨員也會有高同質性的問題，就容易產生盲點，還是希望打造一個平台，也讓更多年輕專業人員參與，也培養更多青年。

李鴻源表示，他是很樂意給予協助，但問題在於自己太忙，現在正協助越南等國家解決防災、淹水等問題，所以若有機會，也希望國民黨智庫可以成為世界的智庫，當然那是比較長期的目標，所以相關細節都還要再跟鄭麗文確認，在他正式答應鄭麗文前還會有多次意見交換，並與未來董事會成員交換意見，要大家彼此認同，才會去參與這工作。

至於有關黃國昌倡議民眾黨與國民黨智庫對接，李鴻源認為，國民黨智庫本來就是開放的，很歡迎各界，所以不只是民眾黨，當然民眾黨是第一目標族群，但歡迎所有關心台灣、有專業的人一同來參與。

國民黨 李鴻源
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

藍白領袖同框 黃國昌示意新北可讓賢、鄭麗文反擊「民進黨才擋軍人加薪」

當黃國昌面宣示藍白合不容破壞 鄭麗文：敢違紀就開鍘

藍白合未來如何產生人選？鄭麗文：民調是不可或缺的工具

黃國昌倡智庫對接 鄭麗文喊有默契：已請李鴻源組願景團隊

相關新聞

鄭麗文徵詢組願景團隊 李鴻源盼國民黨智庫成台灣智庫

「鄭黃會」今天登場，國民黨主席鄭麗文透露，已找到內政部前部長李鴻源組願景團隊。李鴻源證實有被徵詢，若未來團隊成形，首要目...

柯文哲深陷官司仍心繫藍白主席高峰會談 黃國昌曝未來共同會面可能性

藍白兩黨主席今天正式會面，民眾黨主席黃國昌表示，他跟民眾黨前主席柯文哲的溝通「時時刻刻都在進行」，對方不僅是重要的精神領...

民進黨：藍白黨主席會談成批鬥大會 無助團結台灣、難以推動國家前進

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天會談，民進黨發言人吳崢表示，這場會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，...

藍白領袖同框 黃國昌示意新北可讓賢、鄭麗文反擊「民進黨才擋軍人加薪」

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 「民眾黨雖然很想要執政以改變現狀，但若有更好人選，也會兼顧大局！」白營主席黃國昌19日被問到新北市長人選時如此回應，形同表態不會堅持選到底；媒體另質疑藍白國防預算態度

當黃國昌面宣示藍白合不容破壞 鄭麗文：敢違紀就開鍘

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午登場，雙方基本定調藍白合作。鄭麗文宣示立場，非要祭...

藍白合未來如何產生人選？鄭麗文：民調是不可或缺的工具

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午登場，雙方基本定調藍白合作。就未來如何產生人選，鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。