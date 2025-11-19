柯文哲深陷官司仍心繫藍白主席高峰會談 黃國昌曝未來共同會面可能性

藍白兩黨主席今天正式會面，民眾黨主席黃國昌表示，他跟民眾黨前主席柯文哲的溝通「時時刻刻都在進行」，對方不僅是重要的精神領袖，更是從來沒有離開的工作夥伴，儘管目前面臨民進黨的司法追殺，「等到未來告一段落，絕對有機會在不同場合看到。」

國民黨與民眾黨下午共同舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談，黃國昌在會中致詞透露，自己跟柯文哲的溝通「時刻刻都在進行」，對方也特別提到主流民意、國家正義及人民安全，未來也將是繼續往前進的重要指標。

媒體詢問，柯文哲關心藍白領袖會談，未來是否有可能安排會面。黃國昌聽聞後表示，柯文哲不僅是民眾黨的精神領袖，更是從來沒有離開的工作夥伴，目前正在面臨民進黨政府的司法追殺，「我們希望留一點時間給他」，不過也確實花了很多時間交換意見。

黃國昌也說，自己在今天凌晨1時收到柯文哲的訊息，也代表對方腦袋裡面還在思考事情，「等到未來司法告一段落，我相信主席會很樂意，他會非常樂意也非常高興，絕對有機會在不同場合看到主席。」

此外，黃國昌過去多次與台中市長盧秀燕宣傳「反惡罷」，外界也關注兩人後續將如何維持互動。黃國昌對此表示，國民黨的其他政治前輩，一直都是民眾黨的請益對象，例如盧秀燕打造的幸福城市、新北市長侯友宜的行動治理，還有基隆市長謝國樑的聯合治理，這些縣市首長的成績有目共睹，本來就都是民眾黨學習的對象。

黃國昌說，政黨合作是一件嚴肅的事情，未來希望兩黨智庫相互對接，至於國民黨其他政治前輩，「都是我們接下來觀摩、仿效及學習的對象。」