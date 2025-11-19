藍白領袖同框 黃國昌示意新北可讓賢、鄭麗文反擊「民進黨才擋軍人加薪」

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「民眾黨雖然很想要執政以改變現狀，但若有更好人選，也會兼顧大局！」白營主席黃國昌19日被問到新北市長人選時如此回應，形同表態不會堅持選到底；媒體另質疑藍白國防預算態度不同，鄭麗文反駁說，她沒有不支持提升國防預算，反而是民進黨不願幫軍人加薪。

兩岸勿糾結名詞

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌會面後接受媒體提問。媒體詢問，藍營副主席蕭旭岑近日提出「一國兩區」，相關兩岸論述黃國昌是否會同意？黃國昌表示，希望台灣不要在名詞與意識形態上繼續打轉，他認為最重要的是思考如何捍衛台灣民主自由人權法治的社會，帶給民眾更好生活。

被問到新北市長是否會禮讓，還是會選到底？黃國昌表示，要參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧已經透過各種管道，鼓吹他「一定要出來選」、「強力支持」，但他絕對不會上當。他強調，自己是以大局為重的人，雙方一定會對新北市長人選進行討論與評比，若不是最佳人選，一定會以大局為重。

有記者問鄭麗文，未來兩黨要如何以公平、公正與公開方式合作？另外，民眾黨曾希望明年3月就能儘快確定合作縣市，鄭的看法為何？鄭麗文強調，民調會是未來不可或缺的工具，但具體的內容還要兩黨進一步討論，至於3月，確實以過去選舉考量來說，是很好的時間點，她認為不是民眾黨施壓。

不該煽動兩岸對立

由於近來國民黨與民眾黨針對國防預算的態度似有不同，媒體好奇鄭麗文的想法。鄭麗文澄清說，她並沒有反對增加國防預算，國民黨從過去到現在向來都是國軍與國防最堅實的後盾，這點絕對不會打折，例如國會已經通過軍人加薪法案，反而是民進黨蠻橫的阻擋。

「但台灣的安全不應該透過軍備競賽獲得！」鄭麗文指出，是希望透過維護兩岸和平的決心與努力，若不在乎兩岸和平，持續挑起對立與緊張氛圍，然後一味擴大國防經費，這對台海安全毫無幫助。

