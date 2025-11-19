藍白合未來如何產生人選？鄭麗文：民調是不可或缺的工具

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午登場，雙方基本定調藍白合作。就未來如何產生人選，鄭麗文表示，民調是重要、不可或缺的工具，但至於如何進行，要等到兩黨針對具體提名作業，具體討論才有答案，希望在誠意下，一步步完成提名。

鄭麗文、黃國昌今下午公開會面談話，氣氛不錯，直到結束二人仍有說有笑。而在媒體訪問階段，就未來大選藍白如何透過機制產生人選，鄭麗文說，若兩黨都有優秀人選，也有高度意願，勢必要透過機制，產生社會上高度認同的最強人選，相信民調是重要、不可或缺的工具，但至於如何進行，要等到兩黨針對具體提名作業，具體討論才有答案。

鄭麗文表示，周榆修提的也是合理時間點，希望今天開始後，在不同層面會有對接窗口，進行密切磋商，希望順利但也要一步步踩穩，順利完成各縣市提名作業。這個時間點相當合理，但這不是壓力限制，而是希望過程當中，一步一步踩得非常穩健，考慮各方考量，不是故意拖延，也不要過於倉促，但希望在高度誠意下，應可一步步順利完成提名。

詢及藍白黨團的優先法案、兩黨似乎就國防預算的態度不一致等，鄭麗文表示，尊重黨團自主，一向有非常好的互動、溝通。有關國防預算的部分，她不是不支持國防預算，不要簡化或誤導，國民黨在戰後台灣一向是國軍、國防最堅實的後盾跟支持者，沒有改變也絕對不會打折，近期國會不是才剛剛通過對軍人待遇的重視跟提升，甚至遭到執政黨無理的阻攔。

鄭麗文反問，台海安全難道是透過軍備競賽可以保證的嗎？當然不是，是透過希望和平的決心跟努力，若不在乎兩岸和平，甚至製造對立仇恨，挑起兩岸的緊張神經，再來一味擴大軍備，對台海安全毫無幫助，所以合理的國防、堅實保衛台灣的國防，一向是國民黨的主張，絕對沒有問題。

鄭麗文說，回顧前總統馬英九任內8年，當時國民黨執政，台海無事，兩岸和平，沒有一天放棄過國防；她的主張當然是希望台灣無事，日本無事，全世界都無事，讓台海安全無事是責任、努力的目標。