快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

當黃國昌面宣示藍白合不容破壞 鄭麗文：敢違紀就開鍘

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（圖）、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午正式登場。記者季相儒／攝影
國民黨主席鄭麗文（圖）、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午正式登場。記者季相儒／攝影

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午登場，雙方基本定調藍白合作。鄭麗文宣示立場，非要祭出黨紀的，如惡意破壞、願賭不服輸，自己不是最佳的候選人又非要破局參選到底等，必要時就依據各黨家規處理。

在媒體提問階段，鄭麗文被問假設破壞合作的是黨內人士，是否會有相應黨紀處分、是否有準備等，她強調，「就是誠意，就是對於大局的體認」，大家應有共同的深刻體認，就是台灣人民的期待、國家社會的處境，必須放下小我。如同她一開始強調的，每個有意爭取的展現自己最大的努力，凸顯自己最大的強項跟優勢，君子之爭，希望自己能夠成為那個最強的人選，但如果一旦那個最強的人選不是自己時，也能夠放下小我，為了大局共同團結、努力，這就是今天需要的心理建設、民主風度。

鄭麗文開玩笑地說，「感覺我們的媒體，今天聽了很多正面的話，想要聽聽『先禮後兵』，後面是否有什麼絕招」，兩黨都有自己的黨章、黨紀，回到各黨規定，違反自己政黨裡頭的規範，該怎麼辦就怎麼辦。非要祭出黨紀的，譬如惡意破壞、願賭不服輸，自己不是最佳的候選人又非要破局參選到底。

鄭麗文強調，如果大家有正確的態度、心理建設，共同為了大局全力以赴，且接受公平公開遊戲規則的結果，過程極盡所有應有的溝通、努力，讓可能的誤會、摩擦、矛盾跟衝突降到最低，希望過程一切順利圓滿，如同今日致贈禮物，一切順利圓滿，必要時就依據各黨家規處理。

鄭麗文 黨主席 藍白合
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

黃國昌責成藍白兩黨智庫對接 雙方針對具體政策展開討論

黃國昌倡智庫對接 鄭麗文喊有默契：已請李鴻源組願景團隊

鄭麗文：藍白合作 兩黨自主性一定不會打折

直播／贈藍營水泥鎢絲燈 黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

相關新聞

當黃國昌面宣示藍白合不容破壞 鄭麗文：敢違紀就開鍘

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午登場，雙方基本定調藍白合作。鄭麗文宣示立場，非要祭...

直播／贈藍營水泥鎢絲燈 黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨主席今天會面。民眾黨主席黃國昌表示，兩個各自有主張的政黨，絕對有可能為了台灣攜手努力，民...

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午正式登場。鄭麗文說，藍加白無疑會是台灣主流最新民意...

鄭黃會登場 聚焦四大主軸「政黨競合非零和遊戲」

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」下午正式登場。本次藍白主席會談聚焦四大主軸，包括「在野目前面對問題...

中常會報告鄭黃會 鄭麗文：在野全面合作要讓焦慮的台灣安心

各界矚目國民黨與民眾黨「鄭黃會」，國民黨中常會今天為此提前1小時召開。國民黨主席鄭麗文表示，在野合作配合明年大選加速作業...

藍白合未來如何產生人選？鄭麗文：民調是不可或缺的工具

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午登場，雙方基本定調藍白合作。就未來如何產生人選，鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。