當黃國昌面宣示藍白合不容破壞 鄭麗文：敢違紀就開鍘

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午登場，雙方基本定調藍白合作。鄭麗文宣示立場，非要祭出黨紀的，如惡意破壞、願賭不服輸，自己不是最佳的候選人又非要破局參選到底等，必要時就依據各黨家規處理。

在媒體提問階段，鄭麗文被問假設破壞合作的是黨內人士，是否會有相應黨紀處分、是否有準備等，她強調，「就是誠意，就是對於大局的體認」，大家應有共同的深刻體認，就是台灣人民的期待、國家社會的處境，必須放下小我。如同她一開始強調的，每個有意爭取的展現自己最大的努力，凸顯自己最大的強項跟優勢，君子之爭，希望自己能夠成為那個最強的人選，但如果一旦那個最強的人選不是自己時，也能夠放下小我，為了大局共同團結、努力，這就是今天需要的心理建設、民主風度。

鄭麗文開玩笑地說，「感覺我們的媒體，今天聽了很多正面的話，想要聽聽『先禮後兵』，後面是否有什麼絕招」，兩黨都有自己的黨章、黨紀，回到各黨規定，違反自己政黨裡頭的規範，該怎麼辦就怎麼辦。非要祭出黨紀的，譬如惡意破壞、願賭不服輸，自己不是最佳的候選人又非要破局參選到底。

鄭麗文強調，如果大家有正確的態度、心理建設，共同為了大局全力以赴，且接受公平公開遊戲規則的結果，過程極盡所有應有的溝通、努力，讓可能的誤會、摩擦、矛盾跟衝突降到最低，希望過程一切順利圓滿，如同今日致贈禮物，一切順利圓滿，必要時就依據各黨家規處理。