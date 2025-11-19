首度「鄭黃會」登場 藍白聚焦在野整合四大議題
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日下午舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，藍白兩黨領袖首次正式面對面交流。會談聚焦四大主題，包括檢視在野陣營面臨的問題、討論合作必要性、研商地方選舉的競合與策略調整，以及雙方核心幕僚團隊的後續對接。
「鄭黃會」選在新莊凱悅嘉軒酒店舉行，兩位主席於下午3時共同入場、合影並互贈禮物，3時10分正式展開領袖對談，此次會談被視為藍白合作的重要起點，外界關注雙方能否藉此建立更明確的溝通機制，為在野整合帶來新契機。
黃國昌在致詞時指出，台灣當前處於內外交迫的關鍵時間點，為回應主流民意、捍衛台灣的國家安全，希望讓所有人民真正看到未來，兩黨競爭絕對不應該是零和賽局，而是要為了更高的價值跟大局，雙方共同思考如何攜手合作，以帶給人民更好的政治跟期許。
鄭麗文強調，兩黨自主性一定不會打折扣，合作既不同於傳統歐洲內閣制，有一點像法國雙首長制，有點像內閣制精神，走出屬於台灣獨特的道路，這條道路是真正為台灣人民量身定做的。
