黃國昌責成藍白兩黨智庫對接 雙方針對具體政策展開討論

迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨主席今天會面。民眾黨主席黃國昌表示，他跟民眾黨前主席柯文哲的溝通「時時刻刻都在進行」，對方也在會前特別提到主流民意、國家正義與人民安全等關鍵詞彙，接下來也將會責成民眾黨智庫，親自拜訪國民黨智庫請益。

國民黨與民眾黨下午舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談，黃國昌進行在第二輪發言時表示，如果執政黨不負責任，在野黨就要撐起國家，當民進黨腦袋裡只有仇恨、製造對立跟衝突，此時藍白兩黨只想著要團結台灣。

黃國昌指出，民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上，也因此最近才會開始討論聯合政府的理念，民進黨撕裂的社會需要被修復，民進黨創造的傷痕必須被癒合。面對2026年地方選舉，大家或許可以先思考，為何台南的好山好水被蓋滿光電板、高雄土地變成不肖廠商的天堂，就是因為這些財團背後有民進黨的撐腰。

黃國昌說，正是因為看到這些現象，藍白兩黨必須進行合作，帶給各縣市最好的地方治理，「請鄭麗文跟國民黨朋友相信，民眾黨有最大的誠意，我們用最好的機制挑選最強團隊，目的是帶給台灣最佳的地方治理。」

黃國昌指出，民進黨開始推行聯合政府的理念，民進黨卻是從頭到尾都在抹黑，他們聲稱聯合政府是內閣制的產物，早就忘記前總統蔡英文當年提出的主張，然而面對這樣的執政者，已經沒有太多時間憤怒，真正該做的事情是捲起衣袖，而且要開始行動。

黃國昌說明，政治最重要的就是行動力，接下來他會責成民眾黨智庫，親自到國民黨智庫拜訪請益，藉由兩黨智庫直接對接，針對具體政策展開討論，「如果我們能用這樣的行動力，我相信一定可以讓台灣人民在這個晦暗的時代，看見一盞光明的燈。」

黃國昌也說，自己跟柯文哲的溝通「時刻刻都在進行」，對方也特別提到主流民意、國家正義及人民安全，未來也將是繼續往前進的重要指標，藍白兩黨有不同的過去，但是身處在相同的現在，此時此刻最重要的事情，就是讓台灣人民看到未來，「這也是為何我們用一盞燈，期許跟國民黨攜手合作，為人民共同的未來點亮一盞燈。」