喊話兩大黨 許信良：台灣需要真的大聯合政府

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
民進黨前主席許信良（右）舉行「天命；台灣民主運動者許信良的一生見證」新書發表，會中邀請歷屆桃園縣長與會，受邀出席的國民黨前主席吳伯雄（右）致詞妙語如珠，兩老友互動親切熱烈。記者林俊良／攝影
在國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌兩大在野黨黨主席舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」之際，曾主張籌組聯合政府的民進黨前主席許信良新書發表受訪時表示，他不曉得兩黨談的內容，因此無法評論，但他認為台灣需要「大聯合政府」，仿效德國模式，兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，別擔心內部有掣肘。

許信良今天下午於台大醫院國際會議中心舉辦桃園中壢事件48周年紀念暨「天命」上冊新書發表會，會中邀請歷屆桃園縣（市）長與會，國民黨籍的吳伯雄、朱立倫、吳志揚，以及民進黨桃園前代理縣長許應深皆與會，展現政壇好人緣。許信良致詞時透露，受邀的桃園市前市長鄭文燦表示憂心模糊簽書會焦點，因此缺席。

發表會開始前，媒體詢問許信良，藍白陣營今天將談聯合政府，許今天也邀不同黨派參與新書發表會，他如何看待聯合政府這項議題，對此，許信良說，他不曉得藍白談的內容，因此無法評論。台灣政治非常特殊，有不同的認同且勢均力敵，他過去曾主張，台灣最好仿效德國模式「大聯合政府」，兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，不要擔心內部政治會有任何掣肘，台灣也需要一次真正的大聯合政府。對於國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌下午要討論聯合政府等議題，出席的國民黨前主席朱立倫僅短短回應媒體「一切順利成功」。

許信良今天舉行「天命；台灣民主運動者許信良的一生見證」新書發表，歷任桃園縣長國民黨籍吳伯雄、朱立倫、吳志揚及代理縣長許應深及多位民進黨早期美麗島政治人物出席也都出席。

曾主張籌組聯合政府的民進黨前主席許信良今天舉行「天命；台灣民主運動者許信良的一生見證」新書發表，他認為台灣需要「大聯合政府」，仿效德國模式，兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，別擔心內部有掣肘。記者林俊良／攝影
正當國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌在野藍白黨主席舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」時，曾主張籌組聯合政府的民進黨前主席許信良（左）新書發表受訪時表示，他不曉得兩黨談的內容，因此無法評論，但他認為台灣需要「大聯合政府」，仿效德國模式，兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，別擔心內部有掣肘。受邀出席的國民黨前主席朱立倫（右）僅短短回應媒體「一切順利成功」。記者林俊良／攝影
民進黨前主席許信良（右）中壢事件48周年紀念暨「天命」上冊新書發表會，會中邀請歷屆桃園縣長與會，國民黨籍的吳伯雄（左）、朱立倫（中）、吳志揚（後），以及民進黨桃園前代理縣長許應深皆與會，展現政壇好人緣。記者林俊良／攝影
