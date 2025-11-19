快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

黃國昌倡智庫對接 鄭麗文喊有默契：已請李鴻源組願景團隊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（圖）、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午正式登場。記者季相儒／攝影
國民黨主席鄭麗文（圖）、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午正式登場。記者季相儒／攝影

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午正式登場。黃國昌提出未來藍白兩黨智庫對接。鄭麗文予以正面回應，並透露已找內政部前部長李鴻源組成相關團隊，對具體區域、地方政府的政策或是建設，提出願景跟藍圖，結合各種領域人才，有專業前輩，同時也是讓台灣年輕人大試身手的平台。

在今日會談結尾階段，黃國昌拋出藍白智庫對接、請益。鄭麗文說，謝謝黃國昌，沒想到有這麼高度的默契，講到她心中最想講的，不管是黨外在野大聯盟到今天合作，希望未來平台可以結合台灣愈多人愈好，各行各業各種專業，智庫平台本來就是要發揮這樣的功能，希望納入各種不同專業，包括她現在在智庫要找到過去國民黨有執政經驗的優秀技術官僚，在不同領域都有豐沛經驗，學者跟專業團體、公民團體，這是非常好的平台。

重要政策不只要專家，不能閉門造車，這是她認為很重要的。她在選主席時提過，要組影子內閣，原型就是來自內閣制國家，但台灣跟內閣制又不同，不同政策要找到負責的人跟團隊，形成對台灣具體有利政策，把台灣政治從惡鬥、口水拉回正向的具體政策之爭。當然明年面對地方選舉，更要對地方治理、不同區域的台灣，找到亮點，找到競爭力的所在，跟未來轉型升級的整體規畫目標。

鄭麗文說，她也可以稍微透露一下，她其實這兩天才剛跟李鴻源就是討論，希望他幫忙組成相關團隊，對於具體區域甚至地方政府的政策或是建設，提出願景跟藍圖，結合各種領域，有專業前輩，同時也是讓台灣年輕人大試身手的平台。非常感謝黃國昌提出，未來積極做這事情，在智庫層面上對接，對台灣亟需解決的問題、困境問題。這次選主席的過程中，接到很多產業界、中小企業憂心忡忡，壓力非常大，執政黨又不務正業，真的非常需要國會力量，幫他們點一盞明燈，看到未來希望。

黃國昌 鄭麗文
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鄭麗文：藍白合作 兩黨自主性一定不會打折

直播／贈藍營水泥鎢絲燈 黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

蔡春綢接民眾黨南投黨部主委 黃國昌勉肩負2026選舉布局重任

相關新聞

當黃國昌面宣示藍白合不容破壞 鄭麗文：敢違紀就開鍘

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午登場，雙方基本定調藍白合作。鄭麗文宣示立場，非要祭...

直播／贈藍營水泥鎢絲燈 黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨主席今天會面。民眾黨主席黃國昌表示，兩個各自有主張的政黨，絕對有可能為了台灣攜手努力，民...

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午正式登場。鄭麗文說，藍加白無疑會是台灣主流最新民意...

鄭黃會登場 聚焦四大主軸「政黨競合非零和遊戲」

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」下午正式登場。本次藍白主席會談聚焦四大主軸，包括「在野目前面對問題...

中常會報告鄭黃會 鄭麗文：在野全面合作要讓焦慮的台灣安心

各界矚目國民黨與民眾黨「鄭黃會」，國民黨中常會今天為此提前1小時召開。國民黨主席鄭麗文表示，在野合作配合明年大選加速作業...

藍白合未來如何產生人選？鄭麗文：民調是不可或缺的工具

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午登場，雙方基本定調藍白合作。就未來如何產生人選，鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。