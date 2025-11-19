鄭麗文：藍白合作 兩黨自主性一定不會打折

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午正式登場。鄭麗文說，兩黨自主性一定不會打折扣，合作既不同於傳統歐洲內閣制，有一點像法國雙首長制，有點像內閣制精神，走出屬於台灣獨特的道路，這條道路是真正為台灣人民量身定做的。

鄭麗文說，感謝黃國昌懇切談話，台灣居然有綠色恐怖幽靈，籠罩上空而揮之不去。在台灣，作為政治工作者，身為在野黨，不能恐懼、灰心，不能中民進黨的計，落入民進黨的坑，這是民主創舉、試金石，更是重要里程碑。藍白合作曾經坎坷、千難萬險，但如同黃國昌描述，今天台灣處境不能夠再懷憂喪志，只是不斷打著自己心中的小算盤，必須放大胸懷視角，體認肩上重要責任，她也相信這為未來在野合作奠定無法摧毀的重要基石，民進黨排山倒海而來造謠生事，見不得藍白合，未來一定會透過各種方式破壞，想來從剛剛黃國昌發言，也已經做好萬全心理建設跟準備。

鄭麗文說，過去她跟黃國昌無私交，私下不曾有過交流，但今天可深刻感受到心情一致、體會相同，對於未來身上、肩上重任更有深刻共同理解，為的是大義大利。她表達高度信心，雙方有深刻認知，堅強的意志跟信心，相信未來合作之路可禁得起挑戰、外來勢力的破壞，同時也向所有對於台灣未來有期待的台灣人民保證、承諾，台灣價值、精神不會毀在民進黨手裡，台灣人民的感情、善良、質樸也不會被民進黨破壞，相信善會戰勝惡，愛可以取代恨。民進黨要用仇恨動員，製造撕裂對立，謀取一黨之私，不惜摧毀台灣良善價值，把台灣推向萬丈深淵、戰爭邊緣，毀掉民主長城、言論自由、司法獨立，國會尊嚴似乎在民進黨眼中一文不值，但這些被民進黨摧毀的需要兩黨重新建立，重新砌取台灣社會重要支柱跟地基，希望台灣人民能夠加入。

鄭麗文說，藍白今天如此莊嚴宣誓、許諾，接下來也希望國民黨上下全部同志們能有共同的心理準備，因為不能再辜負台灣人民期待，喪失、浪費寶貴機會，台灣沒有時間蹉跎，人民沒有時間再看政黨惡鬥、虛耗，我國國力正快速流失。她看到國際報告，有關於氣候變遷指標績效，台灣非常丟臉，變成後段班不及格，暴露錯誤能源政策帶來重大國安危機，國際如何有信心投資，如何成為AI強國，點出民進黨虛偽再生能源政策背後是貪腐、黑金，是對生態更進一步破壞，台灣因為極端氣候會帶來重大災難，那是滅頂之災。

鄭麗文說，傅崐萁在這裡，花蓮人民還在水深火熱中，民進黨視而不見一連串問題，一年多的執政沒有任何政績，不願意團結台灣，不願意理性對話。內外交迫，台灣產業不知何去何從，當高度關注高科技產業，台灣傳產幾乎沒有明天，農業更是面臨生死存亡，勞工的明天在哪，年輕人的未來在哪裡，執政黨一點都不在乎嗎？分分秒秒想的是鬥爭，心中充滿對在野黨的仇恨，台灣人民只能自救，在野黨只能扛起重責大任，責無旁貸。

鄭麗文說，今天非常感謝也非常珍惜這個難能可貴的場合，希望兩黨對話、合作證明給全世界看，台灣人不是只有不斷惡鬥，還是會把國家、人民利益放在心上、第一優先，還是可以凝聚台灣專業，尋找出路解決問題。還是可以幫助台灣弱勢、基層、勞工、農民、年輕人尋找未來。

鄭麗文說，今天在此有太多工作需要努力，太多事情需要進行，很高興跟黃國昌有相同默契、同樣思考。剛剛黃國昌講的話，她百分之百認同贊成，藍白是兩個不同政黨，有不同文化、背景、歷史，有不同重視優先價值，但截長補短、互補、一加一大於二，相信會帶給台灣人民最大利益，兩黨自主性一定不會打折扣，在共同心情底下，都是有高度民主素養、成熟的政黨跟政治人物，理念、政策透過辯論、對話形成，不是為合作而合作，更不是為了位子，不會因為遊戲規則導致鷸蚌相爭，讓劣幣驅逐良幣。

鄭麗文說，台灣特殊政治文化、特殊選舉、設計、遊戲規則，透過兩黨經驗甚至是過去錯誤中學習，在現有憲政制度底下，台灣特殊的政黨文化、政治的環境底下，找出一條新的康莊大道。合作既不同於傳統歐洲內閣制，有一點像法國雙首長制，有點像內閣制精神，走出屬於台灣獨特的道路，這條道路是真正為台灣人民量身定做的，也是今天藍白希望在短時間內達成政策上、施政上、選舉人選上，透過民主公開公平機制，符合台灣人民期待，贏得大選，贏得台灣未來。