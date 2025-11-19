直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨主席今天會面。民眾黨主席黃國昌表示，兩個各自有主張的政黨，絕對有可能為了台灣攜手努力，民眾黨面對2026年地方選舉，一定會用最大的誠意、最好的方式選出最強團隊，帶給每一個縣市最好的地方治理，也希望讓台灣人民過最好的生活。

國民黨與民眾黨下午舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談，兩位黨主席會前分別致贈對方伴手禮。黃國昌表示，民眾黨挑選水泥鎢絲燈，出自於台灣本土藝術家的作品，水泥象徵基礎穩固才能蓋起大樓，鎢絲燈則是台灣在晦暗不明的時刻，希望兩黨共同為台灣點亮一盞燈。

黃國昌致詞時表示，民眾黨跟國民黨是兩個獨立不同的政黨，兩黨過去有不同的背景跟政策，但是不阻礙為了這塊土地共同合作，民主政治一定會有競合，但是政黨也不需要惡言相信、搞得雙方你死我活，「政黨彼此之間競爭，可以帶給國家更良性的進步。」

黃國昌指出，台灣當前處於內外交迫的關鍵時間點，為了回應主流民意、捍衛台灣的國家安全，希望讓所有人民真正看到未來，兩黨競爭絕對不應該是零和賽局，而是要為了更高的價值跟大局，雙方共同思考如何攜手合作，以帶給人民更好的政治跟期許。

黃國昌說，鄭麗文過去沒有任何公職跟黨職，然而卻在關鍵時刻跳出來登高一呼，希望籌組所謂的在野大聯盟，不僅跨越黨派更是跨越不同階層。

黃國昌也坦言，藍白兩黨在立法院攜手合作，過去也不是所有意見都一致，當中一定有爭論與意見不合，但是這些差異也無法阻止推動改革的決心，因為當執政黨選擇擺爛的時候，在野黨有責任撐起這個國家。

黃國昌表示，他在去年見證新北市長侯友宜的行動治理，也看到台中市長盧秀燕的幸福城市，今年也跟台北市長蔣萬安討論能源轉型，最近也跟基隆市長謝國樑討教聯合治理，「一切都在用具體行動告訴台灣人民，兩個各自有主張的政黨，絕對有可能為了台灣攜手努力。」

黃國昌強調，如同民眾黨致贈的水泥鎢絲燈，希望能夠在堅固的基礎之上，兩黨未來共築合作的藍圖。面對2026年地方選舉，民眾黨一定會用最大的誠意、最好的方式選出最強的團隊，帶給每一個縣市最好的地方治理，也希望讓台灣人民過最好的生活。