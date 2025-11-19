直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」今下午正式登場。鄭麗文說，藍加白無疑會是台灣主流最新民意，帶給人民最好政策、最好團隊、最佳治理，台灣人民是最大贏家。

鄭麗文說，今天是台灣民主發展迎來嶄新里程碑，希望從今天開始。首先在民主政黨合作上，過去一年國會合作開始擴大深化到地方自治、選舉，無疑是全新挑戰，也是一個在國際民主政黨合作史上重要創舉，希望這個民主政治里程碑能夠帶給台灣人民重大意義。不希望在地方自治選舉過程中，因為鷸蚌相爭導致「劣幣驅逐良幣」，希望選賢與能、為國舉才，在地方選舉上能讓最好團隊、最強人選、最符合人民期待的候選人順利產生跟當選。

鄭麗文表示，希望不只讓最強的人當選，而且希望一加一大於二。在藍白合作過程中，因為良性競爭，使每一個有意為民服務的政治人物展現優勢、長才，證明自己是最強人選。除了人選團隊外，也要因為藍白合作，全方位合作無死角，長短互補，而且讓所有階層、不同民眾都能夠在未來民選政府的過程中受到重視、照顧。

鄭麗文表示，未來選舉過程，不管是產生最強人選、最好團隊、最佳政策，受益的是台灣人民，希望選舉過程中得到最佳成果。藍加白無疑會是台灣主流最新民意，帶給人民最好政策、最好團隊、最佳治理，台灣人民是最大贏家，這是希望兩黨合作最重要初衷、目標。

鄭麗文表示，首先非常感謝兩黨黨團在去年就任以來，一年多的時間歷經千辛萬苦，風風雨雨，各種想得到想不到的考驗試煉，無疑保衛憲政民主最核心價值，要非常感謝民眾黨、國民黨兩黨團過去一年努力。從國會改革到福國利民的重要主張，到立院、政院爭執不下的財劃法，財劃法就是縮影，將中央國會據理力爭，連結到地方自治最核心價值，結合中央國會跟各地方政府最核心利益，如何透過民主機制獲得保護。

鄭麗文表示，除了用行動顧台灣外，「of the people」、「by the people」、「for the people」，這是憲法開宗明義，中華民國立國核心價值，民有、民治、民享，代表為何要守護這部憲法，因為是台灣社會基石，代表對民主政治堅守捍衛，同時代表要創造共享財富，而且要兼顧分配正義。台灣有今天民主自由法治社會得來不易，但無疑在今天賴清德總統主政下，擔憂幾十年的辛苦可能毀於一旦，所以除了延續國會合作，捍衛憲政民主，照顧民生經濟，確保弱勢基層得到照顧。

鄭麗文表示，未來一年要面對全新挑戰，從財劃法凸顯執政黨對地方自治的蔑視跟破壞，確保明年大選讓最佳的團隊、最好的人選勝出，從中央到地方福國利民的政策、法案得以推行，都是在野黨必須專注努力的方向。希望今天是好開始，也希望台灣人民乃至國際社會看到兩黨決心跟堅持，可以對台灣民主寄予更高的期待。