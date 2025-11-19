喊話兩大黨 許信良：台灣需要真的大聯合政府 能解決任何問題

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨前主席許信良今天舉行「天命」新書發表會，會前接受媒體聯訪。記者黃婉婷／攝影
民進黨前主席許信良今天舉行「天命」新書發表會，會前接受媒體聯訪。記者黃婉婷／攝影

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。曾主張籌組聯合政府的民進黨前主席許信良說，他不曉得談的內容，因此無法評論；但他認為台灣也需要「大聯合政府」，仿效德國模式，兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，別擔心內部有掣肘。

許信良今天下午於台大醫院國際會議中心舉辦桃園中壢事件48周年紀念暨「天命」上冊新書發表會，會中邀請歷屆桃園縣（市）長與會，國民黨籍的吳伯雄、朱立倫、吳志揚，以及民進黨桃園前代理縣長許應深皆與會，展現政壇好人緣。許透露，鄭文燦憂心模糊簽書會焦點因此缺席。

發表會開始前，媒體詢問許信良，藍白陣營今天將談聯合政府，許今天也邀不同黨派參與新書發表會，他如何看待聯合政府這項議題，賴總統是否也應思考？

對此，許信良說，他不曉得藍白談的內容，因此無法評論。台灣政治非常特殊，有不同的認同且勢均力敵，他過去曾主張，台灣最好仿效德國模式「大聯合政府」，兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，不要擔心內部政治會有任何掣肘，台灣也需要一次真正的大聯合政府。

許信良
