鄭黃會將登場 聚焦四大主軸「政黨競合非零和遊戲」
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今下午將舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。本次藍白主席會談聚焦四大主軸，包括「在野目前面對問題，如何整合力量」、「在野下一步，談為何要合作」、「政黨競合不應是零和遊戲－地方選舉的競合與策略調整」、「雙方核心幕僚團隊對接」。
鄭麗文、黃國昌今下午進行主席高峰會談。雙方昨日採訪通知業已定調在野合作，因此今日會談也為政壇矚目。
今日「鄭黃會」，地點定於新莊凱悅嘉軒酒店。「鄭黃會」行程經規畫，13時30分起開放媒體入場；14時45分到14時55分，兩黨主席抵達、會議室休息；15時整兩黨主席共同進入會場、入座。
15時2分至15時10分由主持人為「鄭黃會」開場，逐一介紹兩黨主席、與會貴賓，並引導兩位主席上台互贈禮物、合照，主持人此時將簡單說明禮物意涵，並在流程結束後，請兩位主席入座。15時10分正式開始「以行動顧台灣」領袖對談，至16時結束。
對談聚焦四大主軸，第一為「在野目前面對問題，如何整合力量」，談國會監督、推動政策到落實改革，談在野黨在本屆國會協力守護台灣的成功模式。
第二為「在野下一步，談為何要合作」，執政黨惡霸、架空國會，國際情勢變化下台灣民主的空前挑戰。
第三為「政黨競合不應是零和遊戲－地方選舉的競合與策略調整」，面對2026地方選舉，尋求最大化民意支持的合作空間，探討具體整合模式，從政策對接開始。
第四為「雙方核心幕僚團隊對接」，雙方建立穩定、直接的溝通管道，加速政策整合、選戰應對、與資訊共享。
會後兩黨主席、幕僚群進行大合照，並進行媒體聯訪。
