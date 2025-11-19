聽新聞
鄭黃會登場 凌濤：2024最大的痛就是藍白沒合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今下午將舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。桃園市議員凌濤建議，農曆年前人選要出來，送到兩黨的常會核定，並提出三點，第一是點出哪些縣市要藍白合作，第二是單一縣市長的民調機制如何進行，第三是多席次議員席次提名要整合。
鄭麗文、黃國昌今下午進行公開會談，議題預計將觸及2026地方選舉合作。昨日雙方各派代表前往舉辦地點新北市新莊凱悅嘉軒酒店場勘。國民黨由秘書長李乾龍、副秘書長李哲華到場，民眾黨由秘書長周榆修、立院黨團主任陳智菡負責。雙方均盼藍白有好的開始。
凌濤昨日接受廣播節目「POP大國民」訪問，他坦言，2024年他人在海景第一排，看到所有一切，2024走到今天，最大的痛就是藍白沒有合。
凌濤說，希望農曆年前，不只人選要出來，還要送到兩黨的常會核定，包括各黨黨內的醞釀、說明等都需要時間，讓支持者能獲得充足的資訊，以避免外界見縫插針。
凌濤進一步提出三建議，第一是，點出哪些縣市要藍白合作；第二是，單一縣市長的民調機制該如何進行，或採整合方式；第三是，最後在多席次議員席次提名的部分，不要各打各的，要整合，共同商討2026藍白合作。
