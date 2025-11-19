新聞眼／再造藍白合 看鄭黃能否修補2024裂痕

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天在新北市新莊公開會晤，這場備受矚目的「藍白高峰會」不只是兩黨主席的首次正式互動，更象徵在野陣營進一步摸索合作可能性的起點。然而，比起討論內容，更重要的是這場會面背後的政治意義，藍白過去的裂痕是否有機會真正修補？

二○二四總統大選，藍白在台北君悅酒店公開決裂，讓支持者的期待瞬間化為失望。藍白各自放大對方的瑕疵與算計，兩黨從「合作可期」滑向「互不信任」，最後分裂參戰，反而替賴清德總統鋪上了勝選康莊大道。

這段歷史是所有在野支持者的集體記憶，也成為今日兩黨重新坐下時最沉重的包袱。

在此背景下，鄭麗文與黃國昌的會面，真正挑戰不在於「能不能談」，而是「能不能誠實面對上一段失敗的合作」。若缺乏對破局原因的理解與釋懷，再多的政策共識也只會成為下一次誤解與衝突的前奏。

誠意，是承認傷口，而不是假裝沒有裂痕。國民黨內縱然不明說，也認為二○二四大選時，民眾黨反覆、缺乏承諾感；民眾黨則認為國民黨架子大，合作時常流於「我最大」的心態。這些情緒若被忽略，將使彼此的動機遭誤解。例如，談合作是否只是表面動作？是否另有選舉盤算？這些疑慮若無從化解，就算簽了十項合作備忘錄也意義有限。

誠意是把合作具體化，而不是把口號喊得更大聲。藍白要合作，就不能再重蹈二○二四大選的覆轍。若要談政策平台，就需要設定明確的共同議程；若要談地方選舉，就要決定初選方式、協調流程；若要在國會並肩作戰，就要建立衝突協調機制，以免「今天合作、明天翻桌」。唯有制度化的合作架構，才是解方。