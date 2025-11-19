鄭黃會今天登場「鋪陳藍白合的開始」

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天下午將舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華表示，今天是兩位主席鋪陳藍白合作的開始，會就當前國家的情勢，還有過去藍白在野於政策面的合作部分等做闡述；外界關心明年九合一選舉的合作，只是議題裡面的一環，並不是全部。

藍白主席高峰會今登場，為使會面順利，雙方昨天各派代表前往舉辦地點新北市新莊凱悅嘉軒酒店場勘。國民黨由秘書長李乾龍及李哲華到場，民眾黨由秘書長周榆修、立院黨團主任陳智菡負責。

兩黨昨發布採訪通知表示，面對台灣當前的內外挑戰，社會因大惡罷留下撕裂、產業承受關稅壓力、區域局勢持續升高，執政黨卻習於以政治對立迴避責任，使國家陷入停滯，此刻更需要在野力量挺身而出；鄭麗文與黃國昌共同召開「在野領袖對話」，秉持「以行動顧台灣」的共同信念，圍繞國政議題及合作方向進行深度討論，以實質行動回應人民期待，為台灣開啟新的可能。

藍白今天將各派五人出席高峰會談，國民黨出席人員除鄭麗文外，包括李乾龍、李哲華、文傳會主委吳宗憲、國民黨立院黨團總召傅崐萁；民眾黨為黃國昌、周榆修、代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶及陳智菡。會面全程公開。

李乾龍及周榆修都表示，今天是為二○二六、二○二八開啟藍白合非常好的開始。被問及藍白合是否會在明年三月整合好，李乾龍說「是期待，希望更早也好」。

黃國昌表示，民眾黨本於最大的誠意跟善意，希望針對聯合政府的理念進行討論，包括雙方在公共政策的基本看法，還有未來邁向聯合治理的道路方向等；在執政黨撕裂社會、造成對立衝突的時候，在野黨必須聯手撐起這個國家，共同為台灣未來點亮一盞燈。

針對明年地方選舉，民眾黨方面希望建立「選舉核心對口小組」，藉此討論新北市、宜蘭縣及嘉義市等縣市首長人選。李哲華說，明年九合一選舉的合作僅是議題的一環，等今天過後才來指定窗口。

周榆修表示，藍白兩黨過去在國會並肩作戰，反惡罷期間也結合在一起，持續撐著這個國家往前進，未來不管是在政策、價值理念還是選舉協調，都希望能夠藉由雙方通力合作，有一個好的開始。

陳智菡說，民眾黨前主席柯文哲也以過去經驗，善意提醒黃國昌主席，必須掌握整合時間，希望雙方建立「真正可以溝通」的合作平台，處理民調設計、份數與進行時間等議題，確保過程能夠公開透明。

雙方為展現誠意，各自準備伴手禮致贈對方。國民黨方面準備的是「藍白雙鵲」，有預賀藍白雙方會談順利、合作愉快的用意。