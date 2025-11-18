藍白會明登場 陳智菡：柯文哲善意提醒黃國昌注意整合時間
藍白兩黨主席明天選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面，雙方幕僚今天下午親自前往會議現場進行場勘，外界關注屆時是否將討論地方選舉等議題。
民眾黨秘書長周榆修受訪表示，國民黨與民眾黨從2024年以來，為了許多法案在國會並肩作戰，過去在宣傳反惡罷的過程當中，也看到在野民意結合在一起，持續撐著這個國家往前進，未來不管是在政策、價值理念還是選舉協調，希望能夠藉由雙方通力合作有好的開始。
媒體詢問，是否有可能觸及2026年縣市長提名議題，周榆修說，這些都是很好的合作方向，未來會一步一步往前邁進，民眾黨有最大的誠意。
陳智菡受訪表示，其實選戰越到後頭就越複雜，因為支持者已經有想要支持的對象，整合成功的難度相對就會提高，柯文哲也以過去藍白合的經驗，提醒黃國昌必須掌握整合時間，同時希望雙方建立「真正可以溝通」的合作平台，處理民調設計、份數與進行時間等問題。
陳智菡也說，柯文哲希望這些流程都能公開透明，而且要透過充分溝通的方式進行，這是他以過去的經驗提出來的善意提醒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言