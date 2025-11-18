藍白會明登場 陳智菡：柯文哲善意提醒黃國昌注意整合時間

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
藍白兩黨主席明天選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面，雙方幕僚今天下午親自前往會議現場進行場勘，民眾黨立法院黨團主任陳智菡會後接受媒體訪問。記者江婉儀／攝影
藍白兩黨主席明天選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面，雙方幕僚今天下午親自前往會議現場進行場勘，民眾黨立法院黨團主任陳智菡會後接受媒體訪問。記者江婉儀／攝影

迎戰2026年選舉，藍白啟動整合作業，國民黨主席鄭麗文民眾黨主席黃國昌明天會面。民眾黨立院黨團主任陳智菡今天說，民眾黨前主席柯文哲基於過去的經驗，有特別提醒黃國昌要注意整合時間，因為選戰越到後頭整合難度就越高。

藍白兩黨主席明天選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面，雙方幕僚今天下午親自前往會議現場進行場勘，外界關注屆時是否將討論地方選舉等議題。

民眾黨秘書長周榆修受訪表示，國民黨與民眾黨從2024年以來，為了許多法案在國會並肩作戰，過去在宣傳反惡罷的過程當中，也看到在野民意結合在一起，持續撐著這個國家往前進，未來不管是在政策、價值理念還是選舉協調，希望能夠藉由雙方通力合作有好的開始。

媒體詢問，是否有可能觸及2026年縣市長提名議題，周榆修說，這些都是很好的合作方向，未來會一步一步往前邁進，民眾黨有最大的誠意。

陳智菡受訪表示，其實選戰越到後頭就越複雜，因為支持者已經有想要支持的對象，整合成功的難度相對就會提高，柯文哲也以過去藍白合的經驗，提醒黃國昌必須掌握整合時間，同時希望雙方建立「真正可以溝通」的合作平台，處理民調設計、份數與進行時間等問題。

陳智菡也說，柯文哲希望這些流程都能公開透明，而且要透過充分溝通的方式進行，這是他以過去的經驗提出來的善意提醒。

民眾黨 藍白合 柯文哲 陳智菡 黃國昌 國民黨 鄭麗文
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

場勘「鄭黃會」場地…被問藍白合明年3月整合？李乾龍、周榆修這樣說

「鄭黃會」明下午登場 陳智菡：柯文哲整合過去經驗提出善意提醒

鄭麗文、黃國昌明會面…藍備「藍白雙鵲」 李哲華：選舉合作僅議題一環

影／批民進黨背棄承諾 黃國昌：在野黨要一肩扛起改革重擔

相關新聞

鄭黃會今天登場「鋪陳藍白合的開始」

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天下午將舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華表示，今...

新聞眼／再造藍白合 看鄭黃能否修補2024裂痕

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天在新北市新莊公開會晤，這場備受矚目的「藍白高峰會」不只是兩黨主席的首次正式互動，更...

「分化藍白有難度」 綠營危機感遽增

二○二六年地方選舉，藍白合作箭在弦上，綠營內危機感遽增，民進黨人士表示，綠營內近期做過沙盤推演分析，經過二○二四年未整合...

場勘「鄭黃會」場地…被問藍白合明年3月整合？李乾龍、周榆修這樣說

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明選定新莊凱悅嘉軒酒店展開主席會面，全程公開。國民黨秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修下...

鄭麗文、黃國昌明會面…藍備「藍白雙鵲」 李哲華：選舉合作僅議題一環

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明選定新莊凱悅嘉軒酒店展開主席會面，全程公開。國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華等今下...

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於國內最新政黨支持度，三成一支持民進黨，二成六支持國民黨，一成五支持民眾黨。台灣民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。