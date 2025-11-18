場勘「鄭黃會」場地…被問藍白合明年3月整合？李乾龍、周榆修這樣說

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明選定新莊凱悅嘉軒酒店展開主席會面，全程公開。國民黨秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修下午先來場勘，被問及藍白合是否會在明年3月整合好，李乾龍表示，是期待，希望更早也好，明天是一個好的開始。周榆修也說，會有一個很好的開始。

李乾龍、陳智菡、周榆修等人約15時20分抵達新莊飯店，一行人先稍微看一下場地，之後坐下來討論明日流程約10分鐘後，李乾龍、周榆修從會場走出來回應媒體提問。

被問及明天會談論哪些話題，周榆修表示，他相信無論是國民黨或民眾黨，在鄭麗文、李乾龍、黃國昌，一起通力合作，未來能夠從政策、理念、價值，再到選舉的協調，會有一個很好的開始，請大家拭目以待。至於是否觸及2026年縣市首長的提名，周榆修表示，他覺得都是合作好的方向的開始，那一步一步往前邁進。

周榆修日前提到，希望明年3月前可以談好縣市長選舉，媒體追問會不會希望早一點，周榆修回應，在前輩（指李乾龍）面前，他們有最大的誠意，所以要讓前輩來，雙方可以一起來思考。

是否有合作Deadline？李乾龍表示，明天就是一個很好的開始，他們記取2024藍白合的教訓，這個非常可惜沒有成功，不然現在台灣2300萬人就已經過得好日子，希望這個2026，甚至2028藍白能夠一起合作，讓台灣尋求和平，讓台灣老百姓過好日子。

黃國昌曾說想要來選新北，明天到這地點是否有特別意義，李乾龍表示，這個跟他來要不要來選新北，沒有特別的關係，而且這個地點非常好，交通方便，所以跟選舉是不相干的。

媒體追問，是否希望明年3月前整合好藍白合？李乾龍說，是期待，期待，希望更早也好，更好嘛，明天是一個好的開始，兩個主席見面，大家氣氛非常融洽，互相贈送的禮物也都非常有意義。