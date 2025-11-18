聽新聞
鄭麗文、黃國昌明會面…藍備「藍白雙鵲」 李哲華：選舉合作僅議題一環

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌明天首次舉行會面，今日下午國民黨秘書長李乾龍（左）、組發會主委李哲華（右）先到新莊凱悅嘉軒酒店場勘。記者葉信菉／攝影
國民黨主席鄭麗文民眾黨主席黃國昌明選定新莊凱悅嘉軒酒店展開主席會面，全程公開。國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華等今下午先進行場勘。關於是否觸及明年選舉合作，李哲華說，明年九合一選舉合作只是議題的一環，雙方都有準備伴手禮，國民黨準備的是「藍白雙鵲」。

「鄭黃會」敲定在明天下午3時至4時30分，會後進行媒體聯訪。國民黨方面，出席人員除了鄭麗文，包括李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及國民黨立院黨團總召傅崐萁等；民眾黨方面為黃國昌、秘書長周榆修、代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶及民眾黨立院黨團主任陳智菡。

為確保明日雙方主席會面順利，國民黨方面由李乾龍、李哲華負責場勘，民眾黨方面由周榆修、陳智菡負責。

李哲華表示，明天是兩位主席鋪陳藍白合作的開始，未來要進行的部分，要等明天之後，看兩位主席如何去指定窗口，才開始進行協調。明天大概會就當前國家的情勢，還有過去藍白在野於政策面的合作部分等做些闡述，當然就是未來藍白合作，對國家發展有利的部分，應該都是提些大方向。

李哲華表示，至於外界關心的有關明年九合一選舉的合作，只是議題裡面的一環，並不是全部。雙方都有準備伴手禮，國民黨這邊準備的是「藍白雙鵲」，明天會介紹，容他保留一下。

國民黨 鄭麗文 民眾黨 黃國昌 李哲華 藍白合
×

