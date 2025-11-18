聽新聞
民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報資料照片

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於國內最新政黨支持度，三成一支持民進黨，二成六支持國民黨，一成五支持民眾黨。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，盡管民進黨仍居台灣第一大黨，但受大罷免重創之前，民進黨曾輕鬆一打二還綽綽有餘，如今藍白支持度相加已超過綠9.4個百分點。這是一個嚴重的警訊。

與上個月相比，民進黨支持度下滑1.8個百分點；國民黨上揚3.9個百分點，民眾黨略增0.3個百分點，中性選民下滑2.6個百分點。游盈隆指出，民進黨方面目前以三成一支持度，仍穩居台灣第一大黨，經歷大罷免超級風暴後，雖連續兩個月有復甦跡象，但這個月再下滑1.8個百分點，和大罷免大失敗之前榮景相比，顯得消瘦不少。

游盈隆表示，國民黨方面，過去一個月，政黨支持度上揚3.9個百分點，幅度不小，尤其在新任黨主席鄭麗文諸多爭議性言論與作為之後，更顯離奇。民眾黨方面，過去4個月，政黨支持度都維持在14個百分點上下，沒有明顯起伏，可以算是一種新均衡狀態，「小草」很黏，讓人印象深刻。

該民調由山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是11月10至12日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

大罷免 民進黨 游盈隆 民調 國民黨 民眾黨
