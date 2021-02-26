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「藍白合作」話題再起 最大網路關鍵領袖揭曉

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組圖/翻攝自臉書
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文／葛緯詩

國民黨智庫日前主辦「願景2030」論壇，黨主席江啟臣邀請台北市長柯文哲一同參加，被外界解讀是藍白合作的起手式。儘管江啟臣事後解釋是外界過度解讀，但在國民黨主席選舉7月將登場，藍營要角動作頻頻的情況下，成為近期最熱門的話題。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，藍白合作的探索概念包括「同台不代表合作」、「藍白合不合」，不少人關注論壇中提到的「居住正義」如何落實，以及「活不起的未來」等圍繞在台北市的重點政策。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/探索概念(分析區間:2021/02/18~2021/02/24)


江啟臣撇「藍白合作」一說　柯文哲關注居住正義

江啟臣解釋，這次的「願景2030」關注低薪、分配正義、居住正義等議題，國民黨身為中央與台北市的在野黨，不只會繼續關注這些問題，也會透過持續溝通傾聽不同意見，爭取更多的支持與認同，認為論壇的目的是對話切磋而非站台相挺，這才是邀請柯文哲參加的原因。

不過在論壇上柯文哲也直接指控國民黨，囤房稅、多屋稅、空屋稅「全部都打假球」，要求立法院國民黨團去解決問題，切中年輕人最關心的居住正義，是這次論壇另一個備受討論的原因，也是柯文哲聲量成長比江啟臣更多的關鍵。

從網路口碑政治人物排行榜來看，江啟臣週聲量（2021/02/18~2021/02/24）2萬7175筆，排名第7名，柯文哲從藍白合作中獲得的關注更高，週聲量5萬1763筆，排名第6名，因為藍白合作的想像空間，使網路聲量雙雙上揚。

image source:網路口碑/政治人物(分析區間:2021/02/18~2021/02/24)


柯文哲與江啟臣雖然網路聲量因為藍白合作雙雙被帶動，不過細看藍白合作這個議題的網路關鍵領袖，第一名是中天新聞台youtube頻道，中天在藍營同溫層仍扮演重要的角色，第二名是目前粉絲數192萬的柯文哲，第3名是粉絲數也有114萬的羅智強，第4名則是江啓臣。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/關鍵領袖(分析區間:2021/02/18~2021/02/24)



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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年02月18日至2021年02月24日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『政治人物』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

柯文哲 江啟臣 國民黨

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