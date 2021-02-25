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江柯會引發爭議 費鴻泰：在野黨交往日後會變成常態

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣邀民眾黨主席柯文哲出席黨智庫主辦論壇，引發黨內反彈。立院黨團下午送暖，黨團總召費鴻泰表示，在野黨負責人彼此交換意見，對社會做一點針貶也蠻好的，論壇見面日後可能會變成一種常態，見面總比吵架要好。記者周志豪／攝影
國民黨主席江啟臣邀民眾黨主席柯文哲出席黨智庫主辦論壇，引發黨內反彈。立院黨團下午送暖，黨團總召費鴻泰表示，在野黨負責人彼此交換意見，對社會做一點針貶也蠻好的，論壇見面日後可能會變成一種常態，見面總比吵架要好。記者周志豪／攝影

國民黨主席江啟臣邀民眾黨主席柯文哲出席黨智庫主辦論壇，引發黨內反彈。立院黨團下午送暖，黨團總召費鴻泰表示，在野黨負責人彼此交換意見，對社會做一點針貶，也蠻好的，論壇見面，日後可能會變成一種常態，見面總比吵架好。

費鴻泰指出，兩黨昨天透過論壇這種交往很正常，他在立法院與其他非執政黨黨團、立委，往後也會密切交往，在野黨團結，執政黨施政上會小心一點，對人民會比較好，外界不需要再利用這個議題見縫插針。

費鴻泰說，黨中央對這次論壇處理的好不好，見仁見智，昨天第一次辦，大家感受不一樣，有人喜歡這個模式，有人不喜歡，都要平常心，總比密室交易好很多，在野黨彼此互相交往日後會變成一種常態。

至於新會期立院委員會召委選舉，國民黨團是否與民眾黨團合作？費鴻泰說，還沒有談到這個問題，這是進行式，還沒有發生；國民黨團不排除與任何人或黨團合作，如果有好的題目，與民進黨合作也可以。

國民黨立委林為洲表示，這次決策過程要檢討的，仍要檢討，比如程序不夠周延、沒有充分討論等；此外，當其他政黨只有民眾黨參加，而且還是柯文哲自己來，就應該想到政治上效應，當下也沒做好應變處理，溝通與危機控管將來要加強。

但林為洲說，國民黨團與民眾黨團在立院上會期召委選舉、萊豬、參審制等議題合作不錯，這次本來也是議題合作，後來被解讀成政治上合作，但距2022地方選舉、2024總統大選還很久，中間還會有很多變化，若只從這次合作就推論2022九合一選舉提名，是過度推論。

國民黨 費鴻泰

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