囤房稅要立法院解決？游淑慧反批柯文哲「對建商降稅」

台北市長柯文哲今應邀出席國民黨「願景台灣2030」論壇，柯文哲在「居住正義」階段發言表示，囤房稅、購屋稅、空屋稅全部打假球，並對國民黨主席江啟臣說，「立法院要去解決問題，否則沒有用」；對此，國民黨台北市議員游淑慧在臉書指出，郝龍斌前市長率先推出台北市囤房稅3.6％，柯市長上任針對建商調降囤房稅，給與一年銷售寬限期，及2％的優惠稅率。

游淑慧指出，囤房稅是地方稅，地方自主可以決定。這就是柯文哲，就是她為什麼不以為然找柯市長談居住正義。游淑慧表示，前市長郝龍斌提出「囤房稅」，只要在台北市持有3戶以上，房屋稅一律課徵3.6%，包括建商也在其中。

游淑慧表示，柯文哲上任後推動修法，未售出的待銷房屋，1年內房屋稅率從3.6%降為2%；2017年議會審議再加碼放寬，改為3年內未售出的待銷房屋，稅率降為1.5%。現行建商囤房稅在寬限期3年內的稅率為1.5％，「結果郝龍斌最居住正義」