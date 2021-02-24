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邀柯文哲是為墊高自己？江啟臣：我應該不需要吧

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席江啟臣。記者劉宛琳／攝影

國民黨主席江啟臣今日與台北市長柯文哲同台出席「願景台灣2030」論壇，也讓藍白合議題受到關注。江啟臣上午受訪被問到，有人認為他邀柯文哲是為了墊高自己，江笑回：「我應該不需要吧」；對於外界關心的選舉合作問題，江啟臣說，地方選舉回歸地方選舉，作為一個政黨，確保勝選是最重要的目標，議題合作和地方選舉是不相關的。

江啟臣表示，基本上他的思維很簡單，希望今天這個論壇能夠邀請在野各個政黨一起來參加，因為這些社會問題是人民關注的，執政黨有執政黨的政策，在野黨要發揮強而有力的監督和制衡，如能藉由討論交換意見達到共識，對於監督執政黨的政策落實方面也會有幫助，國民黨作為最大在野黨也有責任邀請所有在野黨。

江啟臣表示，在議題上，尤其在立法院當中，作為在野黨和其他在野黨本來在議題合作上就是開放的，不會去設限，要看有什麼樣的一致目標和理念，這些在過去立法院議題討論裡也都發生過，這是很平常的一個事情。

江啟臣強調，議題合作和地的選舉又不同，也不能夠一概而論，更不能拿來相提並論，政黨針對議題可以討論、溝通，可以相互合作，但地方選舉還是回歸到地方選舉，每個選區候選人都有自己的考量，作為一個政黨，確保勝選是最重要目標，政黨議題的討論合作和地方選舉是不相關的。

江啟臣 立法院

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