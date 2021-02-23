快訊

直播／今+0！AZ疫苗2劑至少隔8周 國內最快6月才有完整保護力者

「藍白合」成局？陳椒華：一個論壇不足代表合作

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
時代力量主席陳椒華。本報資料照片
時代力量主席陳椒華。本報資料照片

台北市長、民眾黨主席柯文哲將參加國民黨「願景台灣2030」論壇，將與國民黨主席江啟臣首度同台，是否代表藍白合作？時代力量主席陳椒華認為，恐怕代表性不足，並表示時代力量正尋覓縣市長、議員選舉參選人，積極布局2022。

時代力量今於中央黨部舉辦「台灣的政黨政治 第三勢力的發展空間」座談會。對於近來熱烈討論的「藍白合作」，陳椒華說，是不是參加一個論壇就是合作，她認為恐怕代表性還是不足。

至於時代力量有沒有與他黨合作的空間，她表示，時力在立法院與在野黨、執政黨在議題上都有合作過，未來值得大家一起推動的議題，包括憲改的部分，時力還是會努力尋求協力合作。不過在選舉部分，她則表示，無論與任何政黨合作，都會在決策委員會中做討論。

而陳椒華日前受訪時表明，時代力量正尋覓縣市長參選人，她今天受訪時也重申，時代力量從今年年初就積極尋找縣市長、議員候選人，現在在六都，甚至有一些縣市，也會積極來找，目前已有一些有意願的人表態，不過尚未確定，未來也有賴時代力量的選務小組，經過正式的提名通過才算正式人選，現在有意願，或沒有意願，其實還沒有定數。

時代力量 陳椒華

延伸閱讀

影／時力改變布局吸中高齡選票 力拚全台各地設黨團

黃捷投身民進黨？ 時代力量主席陳椒華：尊重

苗栗垃圾掩埋場巧妙避環評？ 立委籲應受環評檢驗

反坤輿事業廢掩埋場案 時力立委陳椒華要求撤銷試運轉

相關新聞

「藍白合」成局？陳椒華：一個論壇不足代表合作

台北市長、民眾黨主席柯文哲將參加國民黨「願景台灣2030」論壇，將與國民黨主席江啟臣首度同台，是否代表藍白合作？時代力量...

江啟臣籲人民視角看藍白合 藍民代：以為民眾黨發言人

國民黨主席江啟臣邀民眾黨主席、台北市長柯文哲參加「願景台灣2030」論壇，藍營內部引發反彈。江啟臣中午在臉書宣稱「以人民...

黨內抨擊邀柯文哲 江啟臣：被解讀藍白合不意外但感慨

國民黨主席江啟臣邀請台北市長柯文哲參加論壇，引發黨內不滿。江啟臣今天在臉書表示，這兩天他看到一些評論，認為國民黨辦論壇邀...

江啟臣論壇同台敏感？柯文哲：沒預設立場、支持誰

台北市長柯文哲明將出席國民黨論壇，探討居住正義等議題，外界解讀為藍白合作起手式。柯文哲今終於親自回應，被邀請出席論壇是一...

柯文哲參加藍營論壇引黨內不滿 侯友宜：樂觀其成

國民黨主席江啟臣邀請台北市長柯文哲參加明日的「願景台灣二○三○」第二場論壇，黨內出現反彈聲音，智庫副董事長連勝文也不滿自...

藍白合讓藍議員不滿 趙少康：已邀柯文哲 變卦不好意思

國民黨主席江啟臣明天將與台北市長柯文哲同台參加國民黨所舉辦的論壇，引發「藍白合作」想像，也讓智庫董事長連勝文不滿。中廣董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。