「藍白合」成局？陳椒華：一個論壇不足代表合作

台北市長、民眾黨主席柯文哲將參加國民黨「願景台灣2030」論壇，將與國民黨主席江啟臣首度同台，是否代表藍白合作？時代力量主席陳椒華認為，恐怕代表性不足，並表示時代力量正尋覓縣市長、議員選舉參選人，積極布局2022。

時代力量今於中央黨部舉辦「台灣的政黨政治 第三勢力的發展空間」座談會。對於近來熱烈討論的「藍白合作」，陳椒華說，是不是參加一個論壇就是合作，她認為恐怕代表性還是不足。

至於時代力量有沒有與他黨合作的空間，她表示，時力在立法院與在野黨、執政黨在議題上都有合作過，未來值得大家一起推動的議題，包括憲改的部分，時力還是會努力尋求協力合作。不過在選舉部分，她則表示，無論與任何政黨合作，都會在決策委員會中做討論。

而陳椒華日前受訪時表明，時代力量正尋覓縣市長參選人，她今天受訪時也重申，時代力量從今年年初就積極尋找縣市長、議員候選人，現在在六都，甚至有一些縣市，也會積極來找，目前已有一些有意願的人表態，不過尚未確定，未來也有賴時代力量的選務小組，經過正式的提名通過才算正式人選，現在有意願，或沒有意願，其實還沒有定數。