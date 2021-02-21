西濱車禍行車紀錄器曝光 現場霧茫茫尖叫聲四起

台61線西部濱海快速公路北上254公里處今天發生20部大小車輛追撞，造成2死、8傷的行車紀錄器曝光，畫面中一片霧茫茫，現場1名受傷倒地民眾勉強爬起，還遭追撞車輛波及。

現場車禍事故後曝光的行車紀錄器書面，1輛停在載運瓦斯桶大貨車旁的車輛，畫面中一片霧茫茫，視線不佳，隨即，載運瓦斯桶大貨車遭後車追撞向前，後來1輛白色休旅車在無剎車情況追撞前車，撞擊力道大。

另一畫面中，1名受傷倒地民眾，搖晃、勉強要從地上爬起來時，又遭到追撞車輛的波及，現場尖叫聲四起，事故車輛上的民眾紛紛奪門而出，十分驚悚、嚇人。

現場林姓男子疑因濃霧視線不佳直接撞上前面載運瓦斯桶的大貨車，其頭顱破裂當場死亡，據警方初步了解，死者林男為1年前退休的中油員工，住在嘉義縣朴子市的他，在雲林口湖養殖文蛤，上午駕車準備前往雲林巡魚塭，行經現場時，卻發生意外。

林男的女兒前往認屍時，一路哭著走到現場，在確認身分後，並癱坐在地上哭喊「爸爸，趕快起來」，場面令人鼻酸。

另一名死者66歲的李姓婦人，與丈夫、兒子於上午從屏東潮州要到雲林東勢的廟宇拜拜，其兒子駕車行經現場因視線不佳追撞前車，車上3人先後準備下車，不料，又遭後方大貨車追撞，李婦被拋出車外，經送醫急救後仍宣告不治，她的丈夫及兒子則逃過一劫。

嘉義縣消防局上午7時31分接獲民眾報案，台61線北上254里處公發生20部大小車輛追撞車禍，經警方確認後為7輛大貨車、13輛自小客車。

搶救人員第一時間到場，發現最前方內側車道1輛載運瓦斯桶的大貨車撞擊後，近40支瓦斯桶散落一地；現場大貨車與自小客車撞成一團，有小客車被推擠至貨車底盤下，車體嚴重變形成廢鐵。